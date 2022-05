Un maletero ordenado y con más espacio es posible por tan solo 13 euros y este organizador con hasta nueve bolsillos

No sería la primera vez que cuando se viaja en familia y se quieren meter las maletas de cada miembro en el maletero del coche no caben, ¡porque ya hay demasiados tratos! Y es que, más allá de la rueda de repuesto, las cadenas o los triángulos, siempre llevamos en el maletero una serie de accesorios que nos pueden servir de gran ayuda si ocurre algún imprevisto, tanto en los viajes como en el día a día. No obstante, aunque son prácticos, la mayoría tiene estos objetos desperdigados en el maletero y, entonces, se vuelven molestos cuando viajamos.

Para evitar estas sorpresas cuando necesitamos utilizar de verdad el maletero, existen soluciones muy económicas en Amazon. Por ejemplo, los organizadores de maletero que ayudan a mantener el espacio ordenado y, además, multiplican este y sus posibilidades. Podemos almacenar de manera ordenada los objetos indispensables y algún por si acaso (como ropa o zapatillas). Y, lo mejor, sin ocupar nada de espacio (¡y sin que se vea!).

Si te ha gustado la idea no puedes perder la oportunidad de hacerte con el organizador de la marca Vckhrry, que se ajusta a los asientos de atrás, tiene nueve bolsillos, tres correas fijas ¡y una rebaja de casi el 30% para que solo te cueste 13 euros!

¡De alta resistencia! Amazon

Gran capacidad y duradero

Este organizador de maletero tiene muchas ventajas, la primera, su gran capacidad. Contiene un total de nueve bolsillos con tapa, sin ella , con velcro o con malla elástica (¡los hay de todo tipo!). Además, el material con el que está fabricado (tela Oxford y malla elástica de PVC) es impermeable, duradero y de alta calidad. Sin olvidar que es flexible y resistente al desgaste.

No tendrás que preocuparte por su instalación porque es muy sencilla, solo necesitas ajustar las tres correas fijas que cuelgan en el reposacabezas de los asientos del coche. Y cuando no lo quieras usar: ¡lo pliegas sin problema para ahorrar espacio!

Orden seguro. Amazon

