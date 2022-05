La señal V-16 deberá tener geolocalización para ser homologada por la DGT y un modelo inteligente que sí cumple con la normativa

Existen dos fechas que deberíamos tener en mente en relación a la obligatoriedad de la señal de emergencia V-16, que sustituye a los triángulos en carretera. La primera es el 1 de julio de 2021, fecha desde la cual es legal el uso de la nueva luz de emergencia, es decir, se puede llevar en el coche en sustitución a los antiguos triángulos. Además, la DGT aconseja decantarse por esta señal luminosa, porque su ubicación no implica bajarse del vehículo, como sí hay que hacer con los triángulos.

La segunda fecha que debemos tener en cuenta es 1 de julio de 2026, a partir de la cual será obligatoria el uso de esta señal de emergencia y ya no se utilizarán más los triángulos. A partir de ese momento, la luz V-16 no solo será obligatoria, sino que también tendrá que cumplir con unas características específicas adicionales a las actuales. Y es que, la baliza luminosa tendrá que estar equipada con un GPS, a través del cuál se enviará nuestra ubicación a la DGT para advertir al resto de usuarios de la vía. Así que, lo importante será mirar bien esta homologación, porque la mayoría de luces que ya se comercializan no cumplen con este requisito nuevo.

Pero, ¿qué modelo sí lo hace? Desde 20deCompras te dejamos una luz de emergencia con geolocalización GPS y la mejor relación calidad-precio que, además, se encuentra ahora rebajada un 20%. Se trata de la luz inteligente Help Flash que solo te costará 15 euros.

La nueva normativa indica que deben llevar geolocalización. Amazon

Tecnología para salvar vidas

Las señales V16 son balizas luminosas que permiten al conductor señalizar un incidente en carretera y hacerse visible para el resto de usuarios a más de un kilómetro y 360 grados. Y, desde Help Flash son pioneros en fabricación de señales V16 homologadas por la DGT.

Este dispositivo es inteligente y lleva incorporada la tecnología bluetooth que te permitirá conectar la baliza con tu móvil. De esta manera, se activarán todas las funciones de la app de Incidence y se realizará un aviso inmediato a la grúa y al 112, facilitando tu posición mediante la geolocalización por GPS. Además, la DGT podrá avisar al resto de conductores de la vía del accidente.

Además, gracias a la tecnología LED con la que está diseñado, tu posición será altamente visible desde cualquier dirección, hasta un kilómetro de distancia. Tampoco tendrás que preocuparte por las condiciones climatológicas, los materiales resistirán frente a cualquier situación para seguir avisando mediante señal lumínica.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.