¿Cuándo es la mejor época para viajar a Petra? 7 lugares imprescindibles que ver en Jordania

Petra es la súper estrella de Jordania, pero este pequeño país árabe cuenta con muchísimos atractivos más, como castillos en medio del desierto, ruinas romanas o reservas naturales. Y todo esto en apenas 90.000 kilómetros cuadrados. Pocos países del mundo concentran tantas joyas turísticas en tan poco espacio.

El mejor momento para visitar la ciudad nabatea

La época ideal para visitar Petra es en primavera, cuando las temperaturas no son ni muy altas ni demasiado frías. Pero si tu opción es viajar en verano, no te preocupes porque la gran altitud de Petra hace que las temperaturas no se disparen durante estos meses, con máximas que rondan los 35°C.

Cuánto cuesta viajar a Petra y Jordania

No existen vuelos directos desde España a Petra. Desde Madrid puedes volar a Ammán, el trayecto dura unas 5 horas. En cuanto a los precios, varían según el momento de año, siendo en el mes de enero cuando se encuentran las mejores ofertas. Hay vuelos directos i/v Madrid-Ammán con Royal Jordanian por unos 800 €. También vuelan compañías low cost como Ryan Air. Buscando con tiempo y en trayectos con escala, hemos encontrado ofertas desde 251€.

Una vez en Jordania, puedes ir a Petra desde Aqaba (Mar Rojo) o desde Ammán. Si tu opción es viajar desde la capital, puedes hacer el recorrido en taxi (cuesta unos 125-130€) o en autobús público, esta es la manera más barata y sale por unos 15€ trayecto. Este autobús sale sobre las 06:30h de la mañana y llega a la ciudad nabatea las 09:30h. Para regresar a la capital, el horario de salida es a las 17horas. Eso sí, podéis encontraros que cuando llegáis a tomar el último autobús, este ya se ha ido, así que lo mejor es estar en la parada con antelación. También existe la posibilidad de contratar un transporte privado y sale algo más barato que el taxi.

Petra, la joya jordana

Una paleta de colores dan forma a esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad y una de las 7 maravillas del mundo moderno por clamor popular. Visitar la inmensa Petra justifica por sí misma el viaje a Jordania. Uno de los momentos mágicos es atravesar el Siq, el sinuoso desfiladero que abre el camino a la ciudad antigua. Y tras atravesar este kilómetro y medio tendrás ante ti la imponente fachada de El Tesoro (Al Khazneh). Puedes subir hasta el monasterio en burro, en un movido trayecto que incluso incluye un tramo de más de 800 escalones.

La entrada a Petra es la visita más cara dentro de las atracciones de Jordania. Para poder disfrutar de esta joya arqueológica durante un día, tendrás que sacar un ticket que cuesta unos 66 €.

Otros lugares imprescindibles para visitar en Jordania

Aunque el país es pequeño tiene muchísimo que ver. Además de la magnífica Petra, hay otros 7 lugares que sí o sí tienes que incluir en tu itinerario.

1. Ammán

Amanecer en Ammán, la capital de Jordania Getty Images/iStockphoto

Puerta de entrada a este atractivo país, la capital de Jordania es una de las ciudades más tranquilas y fáciles de visitar de Oriente Medio. Estructurada entorno a círculos o glorietas, Ammán es una ciudad que conjuga modernidad y tradición como ninguna otra.

El lugar principal, y donde seguro pasarás la mayor parte del tiempo, es el Balad o Downtown. Y aquí, en pleno centro, es donde se encuentran otros dos tesoros: el anfiteatro romano y la Ciudadela, el mejor mirador para descubrir todo el esplendor de esta ciudad. Ammán no tiene un zoco como los que has podido visitar en otras ciudades árabes. Sin embargo, el Balad es una zona llena de vida a cualquier hora del día o la noche, con tiendas, cafés y restaurantes. No te vayas si pasarte por el restaurante Hashem, lugar de encuentro de jordanos y turistas, y donde se sirve el hummus y felafel más popular de la ciudad.

2. El Mar Muerto

Una de las mejores experiencias del viaje es disfrutar flotando en el Mar Muerto. Joel Carillet

Es una experiencia única flotar en este mar que cuenta con una proporción de sal diez veces mayor que cualquier otro mar del mundo. Además, es el punto más bajo de la tierra. No pierdas la ocasión de aprovechar sus virtudes terapeúticas embadurnándote de barro. Puedes disfrutar de una jornada única en cualquiera de los hoteles que hay en sus orillas y que ofrecen acceso gratuito al mar para sus clientes o también en la llamada Playa de Ammán, una zona muy popular donde van los jordanos.

3. Wadi Rum

Desierto de Wadi Rum Getty Images/iStockphoto

A unas dos horas al sur de Petra se extiende este museo a cielo abierto en forma de desierto de colores rojizos y crema y formaciones rocosas únicas. Os recomendamos hacer noche en Wadi Rum, disfrutar de una cena preparada por beduinos y escuchar el inmeso sonido del silencio en este paraje tan espectacular esculpido por la erosión del tiempo.

4. Madaba

Antiguo mosaico con mapa de Jerusalén en la iglesia de San Jorge, Madaba. William Perry

A unos 30 kilómetros al sur de Ammán, Madaba, la principal ciudad cristiana de Jordania conocida por albergar mosaicos bizantinos. El más famoso de todos, uno del siglo VI con el mapa de la Tierra Santa de Jesusalén. Esta joya cartográfica se encuentra cubriendo el suelo de la pequeña iglesia bizantina de San Jorge.

5. Jerash

El Arco de Adriano en la ciudad de Jerash, Jordania William Perry / istock

Al norte de la capital se encuentra esta antigua ciudad grecorromana que es la mejor conservada de todo Oriente Medio. Entre los tesoros que podrás admirar están el Arco de Adriano, los Templo de Zeus y Ártemis, el foro y el hipódromo.

6. Los castillos del desierto

Fresco histórico en el Castillo de Qusair Amra Getty Images/iStockphoto

Desde Ammán podéis realizar una de las rutas más bellas en torno a los castillos jordanos. Son varias construcciones omeyas que datan de la Edad Media, y que se encuentran sobre todo al este de la capital y en medio de zonas desérticas. Os recomedamos la fortaleza Qusair Amra que cuenta con unos interesantes frescos omeyas.

7. Aqaba

Vista de la ciudad de Aqaba Martin Dworschak

Y como broche final del viaje, una estancia en esta ciudad del mar Rojo. Un espacio para relajarse, practicar submarinismo o snorkel y admirar la increíble riqueza de los fondos marinos.

