Cinco hoteles submarinos para dormir como el capitán Nemo

ATLANTIS THE PALM (Emiratos Árabes Unidos)

No están bajo el mar, pero lo parecen. En realidad, las suites subacuáticas de este lujoso hotel de la isla de Palm Jumeirah, en Dubái, no tienen vistas al océano sino al espectacular acuario, llamado Laguna Ambassador, con que cuenta el resort, con once millones de litros de agua y 65.000 animales marinos, entre ellos tiburones, mantas, rayas y peces de colores que parecerá que se deslizan con nosotros junto a la cama. Las dos habitaciones reciben por nombre el de los dioses del mar, Neptuno y Poseidón, y cuentan con jacuzzi bajo una ventana con una increíble panorámica. www.atlantis.com

Reefsuites, en el primer hotel submarino de Australia. www.cruisewhitsundays.com

REEFSUITES (Australia)

Abres los ojos y ante ti aparece la Gran Barrera de Coral. Amarrado en alta mar, en Hardy Reef, a 40 millas náuticas de Airlie Beach, este es el primer hotel submarino de Australia, al que solo se llega a bordo de un crucero a través de las islas Whitsunday. Hay dos tipos de clientes: los que por la mañana disfrutarán de una jornada de esnórquel y podrán dormir en cubierta, y los más afortunados, que pasarán la noche en la que posiblemente sean (hay solo dos) las habitaciones con mejores vistas del mundo. Tras las paredes de cristal los peces tropicales velan por nuestro descanso. www.cruisewhitsundays.com

Suite flotante en The Manta Resort. themantaresort.com

THE MANTA RESORT (Tanzania)

Hasta la remota y exótica isla de Pemba tendremos que viajar si lo que queremos es, como reza su eslogan, dejar a un lado el ruidoso mundo. Cierto: el silencio más absoluto impera en este paradisiaco enclave situado muy cerca de la costa oriental de África, en el archipiélago de Zanzíbar, en el océano Índico. El agua es aquí de un intenso azul turquesa, color que lo inunda todo en la espectacular suite flotante del resort, a unos 250 metros de tierra firme. Arriba podremos tomar el sol en la terraza, y abajo dormir en una cama bien grande rodeados de mar y de toda su inmensidad. themantaresort.com

Ocean Suite del resort World Sentosa. www.rwsentosa.com

OCEAN SUITES (Singapur)

Tiene casinos, un parque de atracciones, restaurantes, teatro… Bienvenidos al Resort World Sentosa, un megacomplejo turístico en la isla de Sentosa, al sur de Singapur. Dormir aquí también es posible, ya que cuenta con hoteles fantásticos y habitaciones de ensueño, como estas Ocean Suites, once en total, que se dividen en dos plantas. En la superior, con acceso directo a un gigantesco acuario, está el jacuzzi. Y en la inferior, el dormitorio por el que, tras los cristales, se pasean hasta 45.000 peces de todos los tamaños. www.rwsentosa.com

The Muraka, villa submarina en Maldivas. www.conradmaldives.com

CONRAD MALDIVES RANGALI ISLAND (Islas Maldivas)

Una casa en medio del mar. El sueño de muchos se hace realidad en este fantástico hotel ubicado entre dos islas conectadas por un puente. Una de sus villas, The Muraka, lo tiene todo para sentir que nuestra vida es perfecta: tres habitaciones, sala de estar, mayordomo las 24 horas del día y un chef privado. En pleno océano Índico, se divide en dos plantas: en la de arriba está la piscina y en la de abajo un dormitorio de ciencia ficción al que se accede por una escalera de caracol. Creeremos estar dentro de un acuario, ya que el techo y las paredes forman una enorme cúpula de cristal. www.conradmaldives.com

