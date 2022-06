¿Es legal hacer autostop en España para viajar gratis? 6 consejos antes de subir al coche de un desconocido

Si es cierto que hace unos años era bastante habitual ver a jóvenes haciendo dedo en las carreteras, lo cierto es que esta práctica cada vez es más inusual. Lo primero que tienes que saber es que en nuestro país está prohibido hacer autostop en autopistas y autovías, tal y como se recoge en el artículo 125 del Reglamento General de Circulación. Y que, además, está penalizado con multa, tanto para el conductor que recoge al autoestopista, como para el que hace autostop. Según esta interpretación, en España solo podría realizarse en carreteras nacionales.

Si aún conociendo la normativa y los riesgos que conlleva, estás decidido a viajar de esta manera, es importantes que tengas en cuenta una serie de recomendaciones antes de subirte al coche de un desconocido.

Elige un lugar adecuado

Es importante elegir un lugar que no represente riesgos para la circulación. Getty Images/iStockphoto

La principal señal que indica que se está haciendo autostop es levantar un dedo para llamar la atención de los conductores. Es importante hacerlo en un lugar de la calzada que no represente ningún riesgo ni para el autoestopista, ni para la circulación. Lo adecuado es posicionarse en un lugar de la calzada donde se te vea bien, en una zona con buena visibilidad y con espacio suficiente para que el coche que quiera recogerte pueda parar sin poner en riesgo la circulación. En definitiva, actuar con sentido común y no situarte en lugares que puedan ser peligrosos, es una de las principales normas que debes seguir con rigurosidad.

Guíate por tu instinto

Hay días que hacer autostop se da mejor y otros que cuesta un poco más. Por mucho tiempo que se lleve esperando, no debemos desanimarnos y subirnos al primer vehículo que nos pare. Ante todo hay que priorizar la seguridad, y si el conductor no nos ofrece suficiente confianza, nunca debemos montarnos en el coche. Rechaza con educación el ofrecimiento y espera a otro vehículo que te ofrezca mayor tranquilidad.

Y si es una chica la que hace dedo

Lamentablemente, no son los mismos riesgos para un hombre que para una mujer, y en este caso conviene extremar todavía más las precauciones, sobre todo si se viaja sola. Es mejor intentar encontrar un coche que te lleve en una estación de servicio o gasolinera, de esta manera tendrás la posibilidad de tener una primera toma de contacto directa y conocer de antemano con quien vas a viajar. Y si notas demasiada insistencia en animarte a que subas a un coche, mejor no hacerlo. Tampoco pasa nada por decir que no.

Mejor acompañado

Hacer autostop acompañado es una garantía de seguridad Getty Images/iStockphoto

Hacer autostop es una aventura (y no tiene por qué ser mala), pero si se puede elegir, mejor afrontarla con otro compañero. Ir acompañado minimiza los riesgos en caso de tener que enfrentarte a una situación delicada.

De noche, extrema la precaución

Mejor hacer autostop de día, ya que de noche es menos seguro. Además de que eres menos visible, te puedes encontrar con más conductores ebrios y con menos gente alrededor en caso de que surja algún problema. Además, el cansancio te hace más vulnerable a la hora de reaccionar y tomar las decisiones correctas. Con la oscuridad también te costará más ver al conductor y saber si te inspira suficiente confianza para realizar el trayecto en su vehículo.

Y si se hace de noche haciendo autostop, mejor no utilices el trayecto para dormir, aunque estés muy cansado. Evita quedarte dormido, salvo que estés muy seguro que el conductor que te ha parado es totalmente fiable.

Anota la matrícula

Cuando se trata de la seguridad toda precaución es poca. Ten en cuenta que te estás metiendo en el coche de un desconocido, y aunque te pueda parecer algo violento, antes de subir toma una foto del vehículo con la placa de la matrícula. Tenla a mano y surge alguna situación complicada no dudes en envíasela mediante mensaje o Whassap a un amigo o familiar. También, con toda naturalidad puedes anotar el número de la matrícula.