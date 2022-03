Los documentos que puedes presentar para viajar en avión si te olvidas el DNI

¿A quién no le ha pasado que ha olvidado llevar consigo un documento importante justo cuando más lo necesitaba? A la hora de volar en avión, además del propio billete, es indispensable llevar con nosotros nuestro documento de identidad, aunque con tantas preparaciones previas a un viaje es fácil dejarlo olvidado. Pero que no cunda el pánico, ya que existen otras alternativas que se pueden presentar en el caso de no traer el DNI.

Vuelos nacionales

Para los vuelos en el interior de nuestro país, el pasajero nacional podrá identificarse utilizando otros documentos como el pasaporte (que no deberá estar necesariamente en vigor) o el carnet de conducir expedido en España. En este segundo caso, no todas las aerolíneas lo admiten como identificación, por lo que deberíamos consultar antes con la nuestra.

Por otro lado, si el pasajero tiene la nacionalidad de un país UE Schengen o de otros países podrá utilizar el pasaporte, el Certificado de registro de la UE, un carné de conducir expedido en España o el permiso de residencia español o de alguno de los estados Schengen en vigor.

Pasajero presentando su documentación en el aerpuerto. Burin Pochai (iStock)

Vuelos internacionales

Si el vuelo va desde España a un país del Espacio Schengen, el viajero nacional puede identificarse con el pasaporte en vigor, y el viajero de la UE Schengen o de otros países podrá utilizar además un documento de viaje válido en vigor.

De igual manera, si el vuelo va desde España y tiene como origen un país que no sea ni de la Unión Europea ni del Espacio Schengen los métodos de identificación son los mismos, pero se debe tener en cuenta que algunos países exigen que este documento tenga una validez de al menos seis meses después de la fecha del vuelo.

