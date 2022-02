Los casos en los que puedes viajar con el DNI caducado

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es un documento oficial y público, que prueba la identidad y los datos del titular y su nacionalidad española. Es obligatorio para los mayores de 14 años y siempre que queramos viajar es imprescindible llevarlo con nosotros. Pero, ¿y si no me he dado cuenta y tengo el DNI caducado? ¿Puedo viajar con él?

Viajar con el DNI caducado

Si quieres viajar has de saber que tener el DNI caducado puede ser un problema, pero tranquilo que si tienes el pasaporte en regla puedes utilizar ese documento a todos los efectos.

Vuelo nacional

Si tu destino es nacional, se permite autorizar el vuelo incluso aunque el DNI no esté vigente. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana recoge este caso en la normativa sobre seguridad que regula la identificación de los pasajeros. Eso sí, es recomendable consultar antes del viaje las condiciones en caso de DNI caducado con la aerolínea.

Por su parte, los menores de 14 años pueden viajar a destinos nacionales sin DNI, pero solo si van acompañados de sus padres.

Vuelos por territorio UE/Schengen

Para poder viajar por la Unión Europea y el espacio Schengen (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza), se debe tener pasaporte o DNI en vigor.

Otros países

Es obligatorio tener el siempre pasaporte en vigor si quieres volar fuera de España a países que no pertenecen a la Unión Europea ni al espacio Schengen.

El verdadero problema llega cuando tu DNI y pasaporte están caducados. Tendrás que renovarlos, ya que uno de los principales requisitos para hacer el pasaporte es precisamente que el DNI esté en vigor. Puedes renovar el DNI y el pasaporte en la misma cita. Enlace renovación DNI y pasaporte.