Un viaje por el mundo en diez museos imprescindibles

Un viaje no está completo si no visitamos un museo. No hay un lugar mejor para aprender y explorar el arte, la historia y la cultura de un lugar. Con motivo del Día Internacional de los Museos, recomendamos aquellos que realmente merece la pena visitar:

Museo del Prado (Madrid)

Tres versiones de 'San Juan Bautista en el desierto' de Guido Reni Museo del Prado

El Museo del Prado es la galería más importante de España y una de las principales colecciones de arte del mundo. En sus muchas salas encontraremos obras de artistas tan relevantes como Velázquez, el Greco, Goya, Tiziano, Rubens y El Bosco. El museo abrió sus puertas por primera vez en el año 1819 y en sus más de 200 años de historia ha logrado atesorar una valiosísima colección con joyas tan relevantes como 'Las meninas', 'El jardín de las Delicias', 'La maja desnuda'...

Museo del Louvre (París)

Museo del Louvre, París Getty Images/iStockphoto

El Museo del Louvre y su icónica pirámide es el más visitado de todo el mundo, y razones no le faltan. Este se inauguró en 1793 y en una superficie de más de 70.000 metros cuadrados expone alrededor de 35.000 obras de arte. En un recorrido por sus salas no podemos perdernos piezas tan relevantes como la famosa 'Mona Lisa', la 'Victoria de Samotracia' o la 'Venus de Milo', además de interesantes antigüedades romanas, griegas, egipcias e islámicas.

British Museum (Londres)

British Museum WIKIMEDIA COMMONS

El Museo Británico guarda en sus salas una enorme cantidad de piezas de diferentes culturas de todo el mundo, con más de ocho millones de objetos. Destacan la Sala de Lectura, uno de los lugares más frecuentados de Karl Marx; el gran patio diseñado por Norman Foster; fragmentos del Partenón, y las momias que se exponen en la Colección del Egipto Antiguo.

Museos Vaticanos (Ciudad del Vaticano)

Capilla Sixtina. WIKIPEDIA

Los Museos Vaticanos guardan una gran colección artística de incalculable valor: exquisitas colecciones de arte, arqueología y etnología creadas por los varios Papas a lo largo de los siglos. Está formado por varios museos, como el de Pio-Clementino o el Museo Gregoriano Egipcio, además de otras instalaciones como las estancias de Rafael; la Pinacoteca, y la Capilla Sixtina de Miguel Ángel.

Museo Hermitage (San Petersburgo)

Museo Hermitage. Vladimir Grigorev

En el Museo Hermitage no solo destacan las más de 3 millones de obras de arte que se exhiben, sino la propia arquitectura tan majestuosa del lugar. Lo forma un complejo de varios edificios a orillas del río Neva y además de pinturas, esculturas, piezas arqueológicas, etc., también alberga salas y estancias espectaculares de la época de los zares, ya que fue una residencia real.

Museo Egipcio (El Cairo)

Máscara de Tutankamón. assalve / iStock

En un espectacular edificio neoclásico encontramos el Museo Egipcio de El Cairo, donde podremos contemplar estatuas, pinturas, relieves y todo tipo de elementos funerarios de la antigua cultura egipcia. Destaca la sala de Tutankamón, en la cual se exponen los tesoros encontrados en la tumba del faraón, y la sala de las momias, con los restos de antiguos reyes egipcios.

Smithsonian Institution (Washington D.C.)

Smithsonian Institution. Getty Images

El Smithsonian Institution presume de ser el complejo de museos, educación e investigación más grande de todo el mundo. Está formado por 17 museos, galerías y hasta un zoológico. Aquí los visitantes podrán aprender sobre materias muy diversas, desde los orígenes del hombre hasta la historia del arte en todos los continentes. La colección la forman más de 150 millones de objetos, obras de arte y especímenes.

Metropolitan Museum of Art (Nueva York)

Metropolitan Museum of Art WIKIMEDIA COMMONS

El Metropolitan Museum of Art nos presenta más de 5.000 años de arte de todo el mundo. Por ejemplo, podremos explorar salas dedicadas al arte estadounidense, africano, del Oriente Próximo, asiático, egipcio, islámico… Sin olvidar colecciones de pinturas europeas, arte griego y romano y piezas de estilo moderno y contemporáneo, entre otras muchas cosas.

Museo Nacional de Antropología (Ciudad de México)

Museo Nacional de Antropología de México. iStock

El Museo Nacional de Antropología es uno de los recintos museográficos más importantes de México y de todo el continente americano. Aquí nos sumergiremos en el valioso legado de los pueblos de Mesoamérica y en diversidad étnica actual del país. En sus 22 salas encontraremos importantes colecciones arqueológicas y etnográficas forjadas por múltiples grupos culturales durante cientos de años.

Museo Nacional de China (Beijing)

Museo Nacional de China. Bjanka Kadic

El Museo Nacional de China se encuentra en un flanco del lado oriental de la plaza de Tiananmen en Beijing. Su objetivo es educar y acercar las artes y la historia del país, y para ello nos presenta un millón de artículos como cerámicas, porcelana, tapices y obras de arte de todo tipo, además de instrumentos científicos de los siglos XVIII y XIX.

