La ciudad de Granada ha inspirado durante siglos a poetas, pintores o cineastas. Por ejemplo, Lope de Vega escribió en el Siglo de Oro español: "No sé si llame cielo a esta tierra que piso, si esto de abajo es el paraíso, ¿qué será la Alhambra, cielo?" Y, la verdad, un cachito de cielo sí será porque hasta pintores que se hicieron famosos por su color y por cómo capturaban la luz, como Henri Matisse, escribieron maravillas de la ciudad andaluza, solo hay que leer a este último: "Granada emociona hasta deshacer y fundir todos los sentidos". Parece una locura, entonces, no ir a Granada, aunque sea un día, o volver si ya has estado: "La verdad, señora, empiezo a pensar que hay un placer todavía mayor que el de ver Granada. Y es el de volverla a ver", Alejandro Dumas. No obstante, si solo tienes un día para enamorarte de la ciudad de la Monumental Alhambra, son muchos los planes que puedes hacer gratuitos o por poco dinero.

Así que, si no quieres que te pase como a William Shakespeare ("Todo curioso viajero guarda a Granada en su corazón, aún sin haberla visitado") debes pisar la ciudad, aunque solo sea un día, en una escapada exprés. Desde 20deCompras queremos ayudarte a conseguir los mejores tours y planes para conocer Granada por poco dinero y en poco tiempo. Toma nota de todos los planes que puedes realizar en un día gracias a portales de viajes tan famosos como Civitatis o Getyourguide y reserva los que más te llamen la atención o configura tu viaje según tus gustos.

Sin duda, lo mejor cuando llegas a una ciudad nueva es comenzar con un tour gratuito que te enseña los principales enclaves de la ciudad para poder trazarte un mapa mental de dónde está cada cosa y en qué monumentos quieres invertir más tiempo por tu cuenta una vez terminada la guía. Así que, te recomendamos este free tour, uno de los mejor valorados con 9,5 opiniones positivas sobre 10, para pasear por las principales calles, plazas y monumentos de Granada. Desde la plaza de Bib-Rambla hasta la plaza Santa Ana, recorrerás las calles de Granada para descubrir un importante legado musulmán y cristiano que no te dejará indiferente.

Una vez que conozcas un poquito más de las calles de Granada, hay muchas actividades económicas que puedes hacer para disfrutar de verdad de la experiencia granadina. Una visita obligada es la Alhambra y los Palacios Nazaríes, así que reserva ya tu ticket de entrada para ver lo más importante de Granada Monumental. Con la entrada que te facilita la agencia Getyourguide de menos de 24 euros podrás explorar la Alhambra, el Generalife y los Palacios Nazaríes, el pasado árabe de la península.

Patios Alhambra Javier Sanchez, vía: Freepik.

No puedes irte de Granada sin pisar la catedral y gracias a Getyourguide puedes visitar los interiores de la catedral y de la capilla real con un guía en español y ¡sin colas! La mejor manera de admirar el estilo renacentista español de la catedral y el estilo gótico de la capilla real.

Interior de la catedral de Granada. Getyourguide

