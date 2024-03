Un recorrido por las Semanas Santa de España menos conocidas pero igual de impresionantes

La Semana Santa es una de las festividades religiosas más importantes del año en toda España. En zonas del país como Andalucía o Castilla y León, estas fechas se viven de manera mucho más especial e intensa, y por ello a la mayoría de devotos siempre se le vienen a la cabeza procesiones como la Esperanza Macarena Coronada de Sevilla o El Encuentro en Valladolid, aunque lo cierto es que en otros muchos lugares también se celebran estas fiestas por todo lo alto.

Desde procesiones y pasos religiosos que dejan perplejos tanto a locales como a turistas, hasta tradiciones centenarias no aptas para los más sensibles, en España hay numerosos municipios y ciudades cuya Semana Santa no es tan célebre, pero que no por ello deja de ser espectacular; de hecho, algunas de ellas incluso han sido nombradas Fiestas de Interés Turístico Internacional, por lo que no hace falta viajar lejos para poder vivir una experiencia única en el mundo.

La Semana Santa de Crevillent (Alicante)

Semana Santa en Crevillent Semana Santa Crevillent / Claudia Ropero

La Semana Santa de Crevillent es una de esas que han conseguido, por méritos propios, ser declarada de Interés Internacional. En esta localidad alicantina las procesiones son de las más imponentes de toda España, como la de la Penitencia del Martes Santo, en la que el silencio se adueña de las calles de este municipio en el que desde el Sábado Santo hasta el Domingo de Resurrección las distintas hermandades y los feligreses adoran a sus respectivas figuras religiosas.

Semana Santa en Orihuela (Alicante)

Centuria Romana en la Semana Santa de Orihuela Turismo Orihuela

Otra de las localidades cuya Semana Santa es de Interés Internacional también se encuentra en Alicante. Además de las increíbles procesiones que recorren las calles de Orihuela en los días grandes de las fiestas, en el municipio también se pueden disfrutar de actividades que no se realizan en ningún otro punto de España, al menos a tal calibre, como la Centuria Romana. Además, también puede presumir de tener una de las tallas más especiales de la zona, la conocida como 'La Diablesa', en la que se puede ver a una diabla enseñando los pechos.

Semana Santa de Campo de Criptana (Ciudad Real)

Semana Santa en Campo de Criptana Tierra de Gigantes (Turismo de Campo de Criptana)

Este precioso pueblo de la provincia de Ciudad Real, además de ser uno de los mejores lugares para contemplar los molinos de viento manchegos, también tiene una las fiestas más bonitas de toda Castilla-La Mancha. En Campo de Criptana, ubicado en plena Sierra de los Molinos, la Semana Santa se remonta a casi medio milenio, pero aun así se siguen manteniendo las procesiones y las tradiciones que hacen tan especiales a estas fechas en la localidad.

San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

'Picaos' de San Vicente de la Sonsierra Turismo de España

La Semana Santa de San Vicente de la Sonsierra no es como las demás. En esta localidad riojana de apenas un millar de habitantes, el Jueves Santo y el Viernes Santo se celebra una tradición con casi seis siglos de historia conocida como 'Los Picaos', en la que vecinos del pueblo (o gente llegada de fuera) recorren las calles con la cara cubierta y la espalda al descubierto mientras se autoflagelan con una madeja como un acto de penitencia, aunque antes deben ser pinchados con agujas para que el acto de fe sea total. Aunque no sea apta para todo el mundo, no deja de ser una de las procesiones más impactantes de España.

Semana Santa de Viveiro (Lugo)

Procesión de 'El Encuentro' en la Semana Santa de Viviero Turismo Viveiro

La Semana Santa de Viveiro es una de las más antiguas de Galicia y de toda España, ya que data del siglo XIII y desde entonces se ha celebrado ininterrumpidamente. Sus procesiones destacan por la sobrecogedora sobriedad que se respira en ellas, así como la belleza de sus tallas, que no acostumbran a llevar llamativas ornamentaciones junto a ellas. Por ello, vivir esta fiesta (también de Interés Internacional) en la localidad de Lugo es una de las mejores opciones para los verdaderos devotos religiosos.

