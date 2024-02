Cinco planes para disfrutar con tu pareja en Madrid

El 59 % de los españoles que celebran San Valentín gasta en ello una media de 95,48 €, según la Asociación Española de Consumidores. Sin embargo, no es necesario dejarse un dineral para poder disfrutar de un día especial con tu pareja y si todavía no sabes qué hacer, la siguiente lista te puede dar alguna idea.

Paseo por floridos almendros

Almendros en flor en el parque público Quinta de los Molinos, Madrid JOSE L. VEGA

Un buen plan para hacer en pareja (o también solo) es dar un paseo o un disfrutar de un pícnic en un agradable entorno como el parque Quinta de lo Molinos. Este cuenta con numerosas especies arboladas como olivos, pinos o eucaliptos, pero sin duda las estrellas son los almendros y desde el 5 de febrero ya han empezado a florecer. El pronóstico del tiempo para el miércoles 14 de febrero es de 16 °C la máxima, con pocas nubes, así que la excusa del mal tiempo para salir a pasear no vale.

Cómo llegar: Metro Suanzes (L5). Buses: 77, 104, 105, 114, 146.

​Horario: abierto todos los días de 6:30 a 22:00 horas.

Exposición Monet

Sala inmersiva de la exposición Monet en el centro cultural CentroCentro, Madrid. @centrocentrocibeles / Instagram

Más de 50 obras del padre del impresionismo Claude Monet están expuestas en el centro cultural CentroCentro traídas del Museé Marmottan Monet de París, la ciudad del amor. La exposición Monet es un plan perfecto para ensimismarse en los sosegados, coloridos y luminosos paisajes ilustrados por el reconocido pintor francés de la mano de tu pareja.

Precio entrada: general 16 €, reducida 14 €.

​Cómo llegar: Metro Banco de España (L2). Buses: 001, 1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 51, 52, 53, 74, 146, 150, 203, C03, E1.

​Horario: todos los días de 10: 00 a 20:00 horas (último pase a las 19:00 horas).

Vapor y masajes al estilo árabe

Pareja en los baños árabes Hamman Al Ándalus. @hammanalandalus / Instagram

La ciudad de Madrid tiene un pasado árabe muy presente y una de las huellas de este legado son los baños árabes Hamman Al Ándalus. Esta reinterpretación de los antiguos baños es una experiencia de relajación profunda a través de los masajes, el embriagador vapor y todo lo que el agua tiene que ofrecer al bienestar del cuerpo y la mente. Hay descuentos del 20 % para experiencias para dos personas.

Cómo llegar: calle Atocha,14. Metro Sol (L1,2,3) o Tirso de Molina (L1). Buses: 002, 6, 17, 18, 23, 26, 32, 35, 50, 60, 65, M1, SE712.

Barcas del Retiro

Imagen de archivo de las barcas en El Retiro. AYUNTAMIENTO DE MADRID

El paseo en barca por el Estanque Grande del Retiro es un plan algo manido, pero sigue siendo un clásico de Madrid. Es un plan sacado de un cuadro de Monet y perfecto para pasar la tarde de San Valentín. El único inconveniente será quién de los dos remará primero.

Precio (por barca): de lunes a viernes 6 €, sábados, domingos y festivos 8 €.

​Horario: lunes a domingo de 10:00 a 14.00 horas y de 15:15 a 20:00 horas (el cierre ser a las 18:30 horas, dependiendo de la luz solar).

​Cómo llegar: Metro Retiro (L2). Buses: 1, 2, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 26, 28, 32, 51, 52, 60, 61, 63, 74, 146, 152, C1, C2.

Copas con vistas a la ciudad

Atardecer en La Azotea del Círculo de Bellas Artes en Madrid. @azoteadelcirculo / Instagram

Madrid ofrece un skyline precioso que puedes disfrutar desde varias azoteas para brindar por tu relación. Las más famosas son la del hotel Riu Plaza España, La Azotea del Círculo de Bellas Artes o el restaurante del Palacio de Cibeles. No obstante, hay otras muchas terrazas repartidas por la capital, como las de Torcuato de ABC Serrano, la del hotel Only You de Atocha, la del Iberostar Las Letras de Gran Vía, el Sky Lounge Picos Pardos o el bar del UMusic Hotel, delante del famoso cartel de Tío Pepe de Sol.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.