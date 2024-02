Las cinco escapadas más románticas para hacer en San Valentín sin salir de España

¿Quién ha dicho que hay que irse lejos para disfrutar del amor? Un viaje para dos, en un entorno único y que desprenda auténtica magia. Estos requisitos los tenéis más que garantizados en todas estas localidades de nuestro país. Si estás planeando una escapada con tu pareja, estamos seguros de que en todos estos maravillosos destinos no podréis resistiros al placer de darlo todo: descúbrelos y elige el que más vaya contigo.

Finisterre, al fin de la tierra

Faro de Finisterre, en Galicia. Getty Images

¿Hay algo más romántico que decirle a tu pareja: contigo al fin del mundo? La inmensidad del paisaje, donde el océano y el cielo se funden, es el mejor escenario para sellar vuestro amor. Pocos atardeceres pueden competir con este, y sin duda, será en el mejor plan de vuestra escapada. Esta apacible villa marinera de la Costa da Morte cuenta con una energía única y es uno de los lugares más mágicos de toda Galicia y de España. Además de contemplar la puesta del sol desde el faro, podéis visitar la iglesia de Nuestra Señora de las Arenas, donde se encuentra el Cristo da Barba Dourada, (el Santo Cristo de Finisterre).

Por supuesto, durante vuestra estancia en Finisterre podréis recorrer las callejuelas del casco histórico medieval y acercaros al pequeño puerto pesquero, donde no faltan ni las barquitas de colores, ni lugares muy auténticos en los que disfrutar de la rica gastronomía de la zona.

San Sebastián, un San Valentín entre naturaleza y arte

La playa de la concha en Donostia, San Sebastián, con la isla de Santa Clara y el monte Urgull Getty Images/iStockphoto

Con sus paisajes excepcionales, su gastronomía y su dinamismo cultural, esta ciudad vasca conseguirá que la fecha más apasionada del año no la olvidéis nunca. Entre los mejores planes que os esperan están recorrer la Parte Vieja, con una parada en las dos iglesias más antiguas de la ciudad, la Iglesia de San Vicente y la Basílica de Santa María. Y por la tarde, un relajante paseo al atardecer por la playa de la Concha, donde se encuentra El Peine y el Viento, un conjunto de tres esculturas de acero de Chillida, en las que la naturaleza y el arte se funden. Y no es la única obra del escultor (del que este año se cumplen cien años de su nacimiento), paseando por la ciudad iréis encontrando otras muestras de su arte que no os dejarán indiferente.

Otro interesante plan es acercaros hasta la pequeña Isla de Santa Clara, a la que se puede llegar en barco en pocos minutos. Y el mejor broche a esta velada: una romántica cena en uno de los 8 restaurantes con estrella Michelin que hay en la ciudad.

Granada, la puesta de sol más mágica

Alhambra de Granada, España. Getty Images/iStockphoto

Si cierras los ojos y piensas en un destino de España cargado de romanticismo, estamos seguros de que lo primero que verás es la imagen de la Alhambra al atardecer. Además de este monumento Patrimonio de la Humanidad y de su maravillosa Catedral renacentista, la ciudad nazarí cuenta con otros rincones de postal, como el Mirador de San Nicolás, situado en el barrio del Albaicín, desde el que se puede disfrutar de una de las puestas de sol más bonitas del mundo. Esta ciudad de cuento, de desafiantes cuestas, pequeñas callejuelas empedradas y plazas escondidas, será el mejor escenario para dar rienda suelta a vuestro amor entre sonidos de flamenco y aromas de teterías.

Una de las sorpresas del viaje es el bonito Paseo de los Tristes (que no os eche para atrás el nombre). Se encuentra en el corazón de Granada, entre la Alhambra y el Albaicín. Durante el recorrido que bordea el río Darro encontraréis la Iglesia de San Pedro y San Pablo y la Casa de Castril, una preciosa vivienda renacentista del siglo XVI, que tiene un balcón tapiado y esconde curiosa leyenda. El barrio del Sacromonte, conocido como el de los gitanos y salpicado de casas blancas, es otro que de los lugares que debéis visitar porque entre sus callejuelas se encuentra el alma de Granada.

Gijón, rincones con encanto

Vista del atardecer del antiguo puerto de Gijón, Asturias. Alberto Pomares

En este destino del norte de España se respira amor. Bañado por las bravas aguas del Cantábrico y rodeado de un maravilloso entorno natural, Gijón enamora también con su encantadora playa que se encuentra justo en el centro. Uno de los escenarios más románticos es el barrio antiguo de pescadores de Cimadevilla, de calles estrechas y empedradas, repleto de bonitos rincones y edificios con mucho encanto. Entre los lugares más destacables están la Plaza Mayor porticada, de suelo empedrado y forma rectangular, y la Plazuela del Marqués, donde se encuentra el monumento a Don Pelayo. En este maravilloso rincón no paséis por alto el conjunto de estilo barroco que forman la Colegiata de San Juan y el Palacio de Revillagigedo.

Y si vais con ganas de fiesta, podéis comenzar la noche en la Plaza del Lavaderu y terminar por la zona de Fomento. Y por supuesto, uno de los planes más apetecibles es disfrutar del ambiente recorriendo las tradicionales sidrerías, donde podréis ver el escanciado de la sidra natural. Y si sois de buen comer, Gijón no os defraudará con su contundente gastronomía, a base de platos como el cachopo y la fabada asturiana.

Albarracín, en busca de un escenario de cuento

Albarracín. iStock

¿Te imaginas pasar San Valentín en el pueblo más bonito de España? Esta localidad de Teruel es tan enormemente bella que no te parecerá real. Y encontraréis que su encanto se multiplica al atardecer. Situado en una colina de los Montes Universales, a 1171 metros de altitud, lo primero que llama la atención es la muralla defensiva de origen musulmán sobre un promontorio rocoso. Después, al adentrarse en el casco histórico de Albarracín, su belleza se extiende por la Plaza Mayor y bajo los arcos y callejuelas medievales. Entre los lugares que tampoco debéis perderos está la iglesia de El Salvador (del siglo XVI), así como los bonitos balcones y fachadas que iréis encontrando durante el paseo. Los miradores donde sacar espectaculares fotos, también los tenéis garantizados.

