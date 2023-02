Nuevos escáneres en aeropuertos: ¿por qué no habrá que sacar líquidos ni dispositivos? ¿Cuándo se instalarán?

Muy pronto los controles de seguridad de los aeropuertos españoles se agilizarán considerablemente. A partir de 2024, se irán instalando nuevos escáneres que permitirán a los pasajeros pasar el filtro de seguridad del equipaje de mano sin tener que sacar los líquidos y los dispositivos electrónicos, como ordenadores, cámaras o móviles. Estos escáneres utilizan la tecnología EDSCB, es decir, Rayos X que generan una imagen 3D para poder ver el interior del equipaje con detalle y sin tener que abrirlo.

¿Cuándo y dónde se instalarán los nuevos escáneres?

Los primeros aeropuertos españoles que aplicarán esta nueva tecnología en los controles de seguridad serán Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Concretamente, empezará a aplicarse en 2024.

Por otro lado, en el año 2025 está previsto que se instalen los nuevos escáneres en el Aeropuerto de Palma de Mallorca y en el Aeropuerto de Malaga-Costa del Sol. En 2026 será el turno de los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote, Fuerteventura, Alicante-Elche, Valencia, Ibiza, Menorca y Bilbao.

¿Cómo funciona la tecnología EDSCB?

Los nuevos escáneres "son equipos con tecnología de Rayos X que generan una imagen en 3D, lo que facilita la inspección de los equipajes", detalla Aena a 20minutos. Este sistema toma medidas desde diferentes ángulos para crear una imagen final tridimensional y con mucho detalle.

¿Qué ventajas tendrán para los pasajeros?

La ventaja más evidente para los pasajeros será la comodidad a la hora de pasar el control de seguridad, "ya no habrá que sacar los dispositivos electrónicos ni los líquidos en bandejas para pasar el control", señalan. Esto supone un gran ahorro de tiempo para los viajeros, ya que el proceso se agilizará considerablemente.

¿Qué otros nuevos sistemas de control se aplicarán?

La tecnología EDSCB no es la única que llegará a los aeropuertos españoles en 2024. Junto a ella se implementarán líneas automatizadas para la gestión del equipaje de mano (ATRS), que "permiten separar las maletas sospechosas de las que no lo son y la gestión y retorno de bandejas de forma automática". Por lo tanto, los pasajeros podrán dejar las bandejas en el lugar tas pasar el escáner, sin tener que colocarlas en otro lado.

De la misma manera, se instalará un sistema de inspección remota que "permite realizar la inspección de los equipajes desde una sala remota, sin necesidad de que el vigilante esté físicamente en el filtro de seguridad". Esto se traduce en una mayor concentración por parte del trabajador y un filtro de control más eficiente.

Por último, también se suman sistemas biométricos para el acceso a los controles.

¿Se elimina el límite de los 100 mililitros? ¿Cuánto líquido se puede subir al avión?

Aena lo deja claro, tal y como nos confirman: "La normativa sobre la cantidad de líquido permitida en el equipaje de mano no cambia, sobre esta norma de seguridad tiene que decidir la Unión Europea". De esta manera, todavía seguirá vigente el límite de 100 mililitros: "Líquidos, perfumes, cremas, aerosoles, espumas, geles y champús, gel hidroalcohólico y pasta de dientes irán en envases individuales de capacidad no superior a 100 mililitros contenidos a su vez en una bolsa de plástico transparente con sistema de apertura/cierre y de capacidad no superior a 1 litro".

