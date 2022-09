“De visita obligada”. Así es como define Turismo de Carnota a uno de los espacios naturales más espectaculares y misteriosos de Galicia: el Monte Pindo. Un monte de 642 metros de altura que se alza directamente sobre el mar con rocas de múltiples formas que, a su vez, son elementos claves en leyendas y misterios históricos.

Ubicado en el municipio de Carnota (A Coruña), se dice que este monte era el Olimpo de los celtas gallegos, un lugar ideal donde este pueblo rendía culto al sol. Asimismo, cuenta la leyenda que en el Monte Pindo está enterrada la reina Lupa, una gobernante pagana que dominaba estas tierras cuando los restos del apóstol Santiago llegaron a las costas de Padrón, tal y como señala el libro Lo Mejor de Galicia de Lonely Planet.

La erosión y el paso del tiempo fomentó todavía más el aura misteriosa de esta zona, dando lugar a formaciones rocosas peculiares y a bañeras naturales. Se cree que en estos charcos de agua los celtas hacían sus rituales. Algunos recovecos creados por la naturaleza sirvieron incluso de refugio a republicanos huidos durante la guerra civil española.

Todo ello enmarcado dentro de un paraje natural increíble: desde el Monte Pindo se puede disfrutar de vistas exclusivas del pueblo de Carnota y de su famosa playa salvaje de siete kilómetros de longitud.

Un castillo, estatuas y rutas de senderismo

En el corazón del Monte Pindo también hay restos de un valor histórico incalculable. Uno de ellos es el conocido como Castillo do Pedrullo, también llamado Castillo de San Xurxo. Se trata de un complejo de granito que antaño pudo ser una fortaleza medieval con el objetivo de proteger a los habitantes de la zona de los ataques. Infelizmente, tas ser destruido en las revueltas Irmandiñas, hoy en día solo quedan ruinas que, eso sí, merece la pena visitar. La ruta de senderismo más asequible para hacerlo es la del Camiño do Castelo do Pedrullo, que tiene una longitud de 4,5 kilómetros y una duración aproximada de una hora.

Pero sin duda alguna, la ruta más completa que se recomienda es la de Olladas ao Atlántico (Vistazos al Atlántico en gallego). Este camino de horas de duración y 4,4 kilómetros de longitud lleva hasta el punto más alto del Monte Pindo: Laxa da Moa. Desde él, las vistas del Atlántico y de la playa de Carnota son, simplemente, impresionantes. En días despejados se pueden observar incluso las entradas de la ría de Arousa y la ría de Pontevedra.

Vistas desde el Monte Pindo (Carnota, Galicia). Concello de Carnota.

En los senderos de subida a A Moa se visita también el Castillo do Predullo. Además, se pasa por dos de las áreas más llamativas del monte: Outeiro de Nariz y Chan de Lourenzo. Estas albergan formaciones geológicas muy singulares, entre ellas el Xigante da Mina, una estatua creada espontáneamente por la naturaleza a base de rocas gigantes.

E Xigante da Mina, escultura en el Monte Pindo (Carnota, Galicia). Beatriz Otero Rivera (iStock).

Finalmente, una ruta alternativa de subida al Monte Pindo es la que tiene como punto de partida el pueblo de O Fieiro. Durante 9,24 kilómetros se recorren lugares tan emblemáticos como el pico Peñafiel (334 metros de altura) y la Cova Casa da Xoana, una cueva con vistas que atraviesa una gran roca.

La espectacular playa de Carnota

Esta playa es, sin duda alguna, una de las más bonitas de Galicia y también la más larga de la comunidad. Sus siete kilómetros de longitud están formados por una arena clara y fina que precede a aguas cristalinas espectaculares. Su forma de media luna es también amplia, ya que cuando hay bajamar se llega a alcanzar el kilómetro de anchura.

Se trata de uno de los espacios naturales de mayor interés paisajístico y ecológico de la comunidad gallega. Uno de sus puntos claves es la desembocadura del río Valdebois, desde donde se formó la extensa lengua de arena que hoy en día conforma la playa.

La playa de Carnota (A Coruña). © XURXO LOBATO (iStock).

Su entorno también es privilegiado, dado que en las inmediaciones se halla el mencionado Monte Pindo y, en la zona norte, las Marismas de Caldebarcos. En este espacio natural pueden avistarse aves acuáticas como cormoranes, alcatraces, ostreros, zarapitos, garzas y vuelvepiedras, así como nutrias, según informa Turismo de Galicia.

Cómo llegar al Monte Pindo (Carnota)

La ciudad gallega más cercana a Carnota es Santiago de Compostela, desde donde se tarda una hora en coche por la carretera CG-1.5 o la AC-400. Si el trayecto se emprende desde A Coruña, la duración asciende hasta una hora y 23 minutos por la AG-55 y la AC-400 (esta ruta tiene peajes). Por su parte, desde Pontevedra se tarda una hora y 30 minutos por la AP-9 y desde Vigo una hora y 44 minutos (también con peajes en ambos casos).

