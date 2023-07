Este es el destino español al que Miguel Ángel Silvestre nos invita de vacaciones y nosotros tenemos el plan para descubrirlo

Todavía nos queda mucho verano por delante para disfrutar de unas merecidas vacaciones y puede que seamos de los que dejan la organización del viaje para los días previos. Aunque reservar con antelación suele permitirnos conseguir mejores precios, esperar también puede darnos la oportunidad de aprovechar ofertas de última hora. Si este es tu caso y todavía no sabes cuál será tu próximo destino, tenemos una sugerencia muy interesante. Se trata de una zona de España con buenas temperaturas, de preciosas calas y playas, de calles empedradas y con edificios monumentales de gran presencia. Hablamos de la provincia de Castellón. Y no lo decimos nosotros: lo confirma Miguel Ángel Silvestre, muy popular por su participación en series como Sin tetas no hay paraíso y por su affaire con La Vecina Rubia.

El actor, que se convirtió en embajador de la provincia que le vio nacer el pasado mes de mayo, ha compartido ahora en sus redes sociales un vídeo en el que le vemos por la preciosa Peñíscola, bañándose en las aguas templadas del mar, recorriendo las calles bajo la vigilancia del Castillo del Papa Luna y disfrutando de la gastronomía y los locales de la localidad. Además, el intérprete anima a sus seguidores a visitar la zona con un "¿quién se viene de vacaciones?". Y, la verdad, tenemos que darle la razón tanto a Silvestre por estar confesamente enamorado de la zona como a la Diputación de Castellón por elegirlo como imagen publicitaria. Y es que, el conocido Duque levanta pasiones en las redes sociales por lo que no nos extrañaría que, tras ver las imágenes de la imponente localidad, sean muchos los que quieran viajar hasta allí para descubrirla. Juzguen ustedes mismos.

Así, Peñíscola es la protagonista del vídeo promocional en el que podemos ver algunos de sus atractivos de visita obligada. Este es el caso del imponente Castillo de Papa Luna y su fortaleza, una construcción que podemos descubrir en una visita guiada por la ciudad con entrada incluida por solo 19 euros que nos dará una perspectiva y nos adentrará en la historia de una de las localidades costeras más bonitas de la provincia. Si se quiere ahondar en las curiosidades, en la historia y en las propuestas turísticas del municipio que, por cierto, está declarado como uno de los más bonitos de España, lo más recomendable es dejar unas horas de nuestras vacaciones para realizar un free tour.

Imagen de Peñíscola coronada por el Castillo del Papa Luna. Unsplash

Qué hacer en Castellón de la plana

Lo primero que hay que hacer para empaparse de la cultura y la vida es, en nuestra opinión, hacer un free tour por Castellón de la Plana, ciudad que vio nacer a Miguel Ángel Silvestre, que nos ayude a ubicar sus principales monumentos, las calles más importantes y los puntos de interés a los que vamos a querer volver. Así, desde la plaza de María Agustina hasta la de la Independencia, conocida por todos los castellonenses como "la farola", pasearemos por los lugares emblemáticos que tanto gustan al actor, como la plaza mayor y la concatedral de Santa María, el Mercado Central o el Ayuntamiento.

Un primer encuentro que podemos completar con un tour con degustación de productos locales o con una apuesta más oscura, con la visita de misterios y leyendas de Castellón, que nos llevará a descubrir enigmáticos personajes, turbios escándalos y otros sucesos de la ciudad que nos desvelarán su otra cara.

Los pueblos más bonitos de la provincia de Castellón

Aunque Peníscola es, quizá, el pueblo más popular de la provincia de Castellón, no es el único que merece una vista. Podemos comprobarlo haciendo una excursión a Villafamés, un municipio con pasado árabe y un casco histórico que nos hará viajar al pasado mientras disfrutamos de calles empedradas y llenas de encanto. Fanzara, y sus murales, o Montanejos, y sus piscinas naturales, son otros dos enclaves que merece la pena descubrir, ya que nos ayudará a tener una visión general de las muchas maravillas que esconde la zona y nos dará razones para volver.

No obstante, si hay una parada que sea de obligado cumplimiento esa es Benicassim, ya que será el punto de salida para descubrir las Cuevas de San José: la maravilla natural más importante de la provincia, según Civitatis. Una propuesta muy especial declarada Patrimonio de la Humanidad en la que recorremos los 800 metros navegables de este río subterráneo mientras contemplamos la magnitud de las cuevas de Vall de Uxó, con sus estalactitas y estalagmitas y su temperatura constante de 20ºC.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Civitatis y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.