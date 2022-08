La mejor puesta de sol de Oporto no está en Oporto: dónde ver el atardecer más espectacular de la ciudad portuguesa

La belleza de Oporto es innegable. La urbe portuguesa atrae a los turistas con todo tipo de encantos: edificios como la Torre de los Clérigo o la icónica la famosa librería Lello, majestuosos puentes que cruzan el Duero y una deliciosa gastronomía. Por si fuera poco, bajo el manto naranja del atardecer, aumenta aún más su atractivo, pero si queremos contemplar la mejor puesta de sol de la ciudad, curiosamente tendremos que salir de esta.

La clave está en Vilanova de Gaia

Uno de los momentos más memorables de nuestro viaje a Oporto serán esos instantes en los que el sol se va escondiendo por el horizonte y nos regala un espectáculo de colores sin igual. A lo largo de la ciudad encontraremos diversos puntos desde donde contemplar el atardecer en toda su magnitud, pero para poder admirar la mejor puesta de sol de toda la ciudad, tendremos que hacer una pequeña escapada a la localidad vecina.

La mejor puesta de sol de Oporto... no está en Oporto: así puedes disfrutar de este atardecer que cada día presencian miles de personas

El puente de Don Luis I es uno de los más emblemáticos de la urbe y conecta Oporto con la ciudad de Vilanova de Gaia, cada una de ellas en una orilla del Duero. Podremos atravesarlo andando, en metro o en coche y así llegar a la localidad vecina. Para caminar sobre él, debemos dirigirnos al final de la Avenida Vimara Peres y acceder a las pasarelas para peatones que hay a ambos lados del puente.

Una vez que hayamos cruzado al otro lado, llegaremos a la Avenida da República y desde allí deberemos subir la Rampa do Infante Santo, que se encontrará a mano derecha. De esta manera llegaremos hasta el Mirador da Serra do Pilar, junto al monasterio del mismo nombre. Se trata de una magnífica terraza que nos brinda una panorámica perfecta del atardecer sobre la ciudad de Oporto. Una experiencia que no podemos perdernos en nuestra visita a la ciudad.

