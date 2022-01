Uno de los rankings anuales más esperados del sector del turismo ya está aquí. La célebre lista de los mejores destinos para visitar cada año del periódico 'The New York Times' tiene una nueva edición para 2022 y, como no podía ser de otra manera, hay presencia española entre los lugares elegidos (y por partida doble).

En esta ocasión, el prestigioso diario americano ha seleccionado 52 destinos alrededor del mundo. Estos, además de sus increíbles atractivos turísticos, tienen un factor especial: son destinos en los que los visitantes pueden formar parte de la solución en problemas diversos como el exceso de turismo o la lucha contra el cambio climático.

El primer destino de la lista es Chioggia, una ciudad italiana de apenas 46.000 habitantes situada en los alrededores de Venecia y que cuenta, como no, con multitud de canales navegables. Conocida como "La pequeña Venecia", Chioggia atrae la atención de cada vez más turistas, sobre todo de Francia y Alemania, quienes visitan sus canales, sus edificios históricos y sus playas. Gracias a estas visitas se reduce el exceso de turistas en su vecina Venecia.

Pero, ¿cuáles son los destinos españoles que han cautivado a la publicación estadounidense? Son dos y son islas: El Hierro (Canarias), en el puesto 23 y las Islas Cíes (Vigo), en el puesto 47. Repasamos a continuación qué destaca 'The New York Times' sobre estos paraísos nacionales.

El Hierro, un isla por descubrir puntera en energías renovables

Vista aérea de las playas de El Hierro desde el Mirador de Isora (Canarias). trabantos (iStock).

"El Hierro es la isla más remota y encantadora del archipiélago canario", explica el texto dedicado a este lugar. Desde 2014 es un lugar puntero en el uso de energías renovables. Fue en ese año cuando se abrió en la isla la central hidroeólica de Gorona del Viento, abasteciendo desde entonces de energía limpia a toda la isla. Para ello utiliza el agua y el viento como fuentes, y el excedente de electricidad se reutiliza: con él se bombea agua entre el depósito inferior y el superior.

Central hidroeólica de Gorona del Viento (El Hierro). goronadelviento.es.

La que se queda acumulada en el superior se encargará de producir electricidad cuando no haya viento suficiente que mueva los molinos. Con este novedoso sistema, esta central fue capaz de proporcionar a los 11.000 habitantes de la isla energía 100% renovable durante 25 días consecutivos.

Por otro lado, en cuanto a su cultura destaca el esfuerzo de los locales por mantener vivo el Silbo Herreño, uno de los últimos lenguajes silbados del mundo. La asociación en defensa de esta lengua ofrece clases gratuitas en colegios y mercados para que no se pierda la tradición.

Una piscina natural en la Isla de El Hierro (Canarias). trabantos (iStock).

Islas Cíes, un paraíso con turismo controlado



Fotografía aérea de las Islas Cíes (Vigo). Maria_Castellanos (iStock).

Las Islas Cíes, ubicadas en la ría de Vigo, forman parte del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Se trata de tres islas (dos de ellas unidas naturalmente) que cuentan con playas increíbles, reservas naturales únicas, rutas de senderismo, faros con vistas inigualables y una gran variedad de fauna marina, terrestre y aérea. Cabe señalar que este archipiélago también alberga "la mejor playa del mundo", según el diario 'The Guardian': la playa de Rodas.

Playa de Rodas en las Islas Cíes (Vigo). LUNAMARINA (iStock).

Aparte de todos estos atributos, al 'NYT' le encandiló el cuidado de las islas con el fin de mantener sus atractivos. Por ello, se limita el número de turistas que pueden ir cada año a un máximo de 1.800 personas al día durante la temporada alta. Además, en Cíes no hay hoteles ni coches ni ruidos. Tan solo hay un bar y un camping ideal para hacer noche y disfrutar de un cielo estrellado sin contaminación a las puertas del océano Atlántico.

Playa de San Martiño en las Islas Cíes. Josfor (iStock).

Para ir a las Islas Cíes hay que reservar billete en un barco de las cuatro navieras que operan (las puedes consultar en este enlace). A lo largo del año hay salidas a Cíes desde Vigo, Cangas y Baiona, principalmente. El precio en temporada alta es de 19,50 euros para adultos, y de 10 euros para niños de entre 5 y 12 años.