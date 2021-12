Los pueblos españoles enamoran al mundo. Si hace tan solo un par de semanas Albarracín (Teruel) era designado como uno de los pueblos más bonitos de Europa, según un estudio del comparador británico Uswitch, ahora le toca el turno a otros dos pueblos, los cuales han sido incluidos en la lista de los mejores pueblos turísticos de 2021 elaborada por la Organización Mundial del Turismo (UNWTO, por sus siglas en inglés).

La iniciativa para nombrar anualmente a los Mejores Pueblos Turísticos reconoce a aquellas localidades que están comprometidas en hacer del turismo un aspecto clave de su desarrollo y prosperidad. En esta edición, 44 pueblos de 32 países diferentes han sido galardonados con el premio, después de que los miembros del jurado analizasen nueve áreas diferentes: recursos naturales y culturales; promoción y conservación de los recursos culturales; sostenibilidad económica; sostenibilidad social; sostenibilidad ambiental; potencial turístico y desarrollo del mismo; gestión y priorización del turismo; infraestructura y conectividad; salud y seguridad.

Los 44 pueblos premiados consiguieron una puntuación de al menos 80 puntos sobre 100 . Se presentaron al programa 174, de los cuales dos españoles obtuvieron puntuaciones que les otorgaron el premio.

Los pueblos españoles premiados son Lekunberri (Navarra) y Morella (Castellón). Pero, ¿qué tienen estos dos peblos para cautivar al mundo entero?

Lekunberri, un casco antiguo espectacular

Lekunberri es una localidad de poco más de 1.000 habitantes situada a 34 kilómetros de Pamplona. A lo largo de su historia, este pueblo casi fronterizo fue arrasado y reconstruido en varias ocasiones, hasta brillar hoy gracias a un casco histórico con grandes caseríos, como el de los pueblos vascos.

Un caserón del siglo XIX en Lekunberri. Ayuntamiento de Lekunberri,

Enclavado en un valle rodeado de montañas, Lekunberri ofrece magníficas vistas del paisaje desde el Mirador de la Peña, además de ser un pueblo ideal para los amantes del senderismo o el ciclismo. Recomendamos la ruta a pie o en bicicleta por la vía verde Plazaola, que se extiende por parajes verdes y montañosos de naturaleza única. Asimismo, si vas a realizar una ruta en familia, es imperdible el Bidegorri de Lekunberri, un camino simple y cómodo en medio de la naturaleza.

Otras actividades naturales que destacan son la visita a la Cueva de Mendukilo, que está a solo 5,3 kilómetros en coche de Lekunberri (9 minutos). Esta cueva revela las profundidades de la Sierra de Aralar. Antiguo refugio de pastores, ha sido reacondicionado para los visitantes con tres salas y pasarelas flotantes. En segundo lugar, es indispensable dejarse caer por el nacedero del Río Larraun. Un lugar 'mágico' al que se llega por senderos naturales de exuberante belleza.

Cueva de Mendukilo. mendukilo.com.

Una vez terminada la caminata hay que reponer fuerzas. Felizmente, esta localidad ofrece a los visitantes una variada oferta gastronómica. Los restaurantes con mejores puntuaciones de los clientes son Amairu 13 (Aralar Kalea, 17) con menús variados tanto entre semana como el fin de semana (de croquetas a bacalao), y el restaurante Espeleta (Aralar Kalea, s/n), donde destaca el chuletón. Otra opción, en este caso de comida casera, es la Posada Mugiro ko Ostatua, ubicada a las afueras de la localidad.

Morella y la fortaleza más imponente del Mediterráneo

Morella, pueblo de Castellón incluido entre los Mejores Pueblos Turísticos de 2021. Tono Balaguer (iStock).

Si todavía no has tenido la oportunidad de ir a Morella, no te lo pienses más. Este pueblo del norte de la provincia de Castellón tiene alrededor de 2.500 habitantes que cada día se levantan 'protegidos' por una de las fortalezas más imponentes del Mediterráneo. Y es que esta localidad está presidida por un enorme castillo en su parte más alta. Fue construido aprovechando la roca natural y data del III milenio antes de Cristo.

Sin duda alguna, es el monumento principal de Morella y, por ende, el más visitado. Su aspecto actual es el resultado del paso de diferentes civilizaciones, entre ellos los romanos, los visigodos, los árabes y los cristianos. Se puede visitar de lunes a domingo de 11:00 H a 17:00 H en horario de invierno, y de 11:00 H a 19:00 H los mismos días en horario de verano. El precio de entrada general es de 3,50 € por persona.

Otros atractivos históricos que no puedes dejar pasar son el Convento de San Francisco (que se convertirá próximamente en Parador Nacional de Turismo), la Iglesia arciprestal Santa María la Mayor (uno de los templos más bellos del Mediterráneo por su arquitectura gótica), y las Torres de San Miguel (fueron construidas en el s. XIV y son el acceso principal al pueblo).

La iglesia de Santa María la Mayor de Morella. Tono Balaguer (iStock).

Del mismo modo que Lekunberri, y gracias a su privilegiada ubicación en medio de la naturaleza, Morella ofrece a los turistas múltiples opciones de senderismo. En la web del ayuntamiento se pueden consultar las diferentes rutas, con variados niveles de dificultad.

En cuanto a la gastronomía de la localidad, son típicos, la cecina, la miel y la trufa negra, así como el flaó, un dulce exclusivo de Morella. Se trata de un pastelito que consiste en una pasta rellena de requesón y almendras.

Pero antes del postre hay que comer, y eso se puede hacer con la mayor de las garantías en el Restaurante Daluan (Callejon Carcel, 4), especializado en comida mediterránea y el Restaurante Vinatea (Calle Blasco de Alagon, 17), de nuevo con especialidades de la zona.

Cantavieja (Teruel), a las puertas del premio



Cantavieja (Teruel). GeoJGomez (iStock).

La localidad de Cantavieja (Teruel) también presentó su candidatura a los Mejores Pueblos Turísticos de 2021, pero se quedó a las puertas del galardón al no cumplir ciertos requisitos. Sin embargo, su buen hacer tiene otro tipo de premio: este pueblo ha sido incluido en el programa 'Upgrade Best Tourism Villages' de la UNWTO, recibiendo el respaldo de la organización para mejorar en las áreas en las que hay carencias con el fin de convertirse en una referencia en turismo.

Este pueblo de Teruel es simplemente espectacular. Se ubica sobre un peñón calizo a 1.300 metros de altitud, dando lugar a una estampa única en el mundo. Se trata de un pueblo medieval con parte de un castillo todavía en pie y edificios y monumentos históricos imperdibles.

