Los glaciares más visitados del mundo que desaparecerán pronto

El acelerado deshielo de los glaciares es una realidad. El aumento de las emisiones de CO2 está calentando las temperaturas del planeta y, tal y como alerta un estudio realizado por la UNESCO, esto conduciría a la desaparición de muchos de los glaciares icónicos del Patrimonio Mundial de aquí a 2050.

Muchos desaparecerán de aquí a 2050

Un estudio de la UNESCO, en colaboración con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), ha puesto en manifiesto la enorme problemática a la que se enfrenta el planeta Tierra: “Muchos glaciares están retrocediendo a un ritmo acelerado desde el año 2000. Actualmente pierden 58.000 millones de toneladas de hielo al año”, señalan. Además, esto no solo lleva a la desaparición de esas grandes masas de hielo, sino que este fenómeno es responsable de “casi el 5% del aumento del nivel del mar observado en el mundo”, añaden.

Glaciar del Kilimanjaro. Solovyova / iStock

Concretamente, 50 sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO albergan glaciares, que en total cubren aproximadamente 66.000 km2. Según la investigación, un tercio de ellos “están condenados a desaparecer de aquí a 2050, independientemente de los esfuerzos que se hagan para limitar el aumento de la temperatura”, explican.

Pero eso no significa que no se deba actuar, ya que “aún es posible salvar los glaciares de los dos tercios restantes si el aumento de las temperaturas no supera los 1,5°C en comparación con el periodo preindustrial”, detallan. "La mitad de la humanidad depende directa o indirectamente de los glaciares como fuente de agua para uso doméstico, agrícola y energético", recuerda la UNESCO.

Glaciares del Parque Nacional Huascarán. mundosemfim / iStock

Los glaciares que están en riesgo

El deshielo afecta a los glaciares de todos los rincones del mundo. Por ejemplo, en África, todos los que están ubicados en sitios del patrimonio mundial desaparecerán de aquí a 2050, lo que incluye los del Parque Nacional de Kilimanjaro y del Monte Kenya. Por otro lado, en Asia, los glaciares del Parque de los Tres Ríos Paralelos de Yunnan, en China, son los que se funden más rápido de la lista de patrimonio. Igualmente, los de Tien-Shan Occidental (Kazajstán, Kirguistán y Uzbekistán) han disminuido un 27 % desde 2000.

En cuanto a Europa, tanto los glaciares de los Pirineos Monte Perdido (Francia y España), como los de los Dolomitas, podrían desaparecer de aquí a 2050. En Oceanía, el de Te Wahipounamu, en Nueva Zelanda, ha perdido 20 % de su volumen desde 2000.

Glaciar en los Dolomitas. Lisa-Blue / iStock

Finalmente, en América, los glaciares del Parque Nacional de los Alerces, en Argentina, sufren la segunda pérdida de masa más elevada respecto a 2000 (45,6 %), mientras que los del Parque Nacional de Huascarán, en Perú, han disminuido en un 15 % desde ese mismo año. Los de los parques nacionales de Yosemite y Yellowstone están en riesgo de desaparecer de aquí a 2050. Además, los del Parque Internacional de la Paz Waterton Glacier (Canadá y Estados Unidos) han perdido un cuarto de su volumen en 20 años.

