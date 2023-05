Ver para creer. Como cada año, el diario The New York Times ha publicado su popular lista "52 Places to Go in 2023" y, curiosamente, una de las ciudades más lluviosas del mundo ha aparecido en el número 1 de la lista como el mejor destino para visitar este verano. Londres ocupa el primer lugar, por encima incluso de ciudades tan turísticas como Japón, New Zelanda y Estados Unidos. Pero, ¿cuál es su mayor atractivo?

Más allá de la lluvia, el Big Ben, el desayuno inglés y el té de la tarde, el diario con sede en Manhattan destaca, entre otros acontecimientos y eventos, la reapertura de la renovada central eléctrica de Battersea, la nueva línea de metro Elizabeth Line o incluso la coronación del Rey Carlos III. El fallecimiento de Isabel II o los cambios políticos en Downing Street mantienen, a la capital británica, en el foco de actualidad.

Lo cierto es que Reino Unido no pilla muy lejos de España, y aún más con la cantidad de vuelos comerciales que despegan y aterrizan cada día, por lo que para los aventureros dispuestos a cruzar el charco, también destacan lugares como el Parque Nacional Lençóis Maranhenses, un sitio de conservación de la naturaleza que se encuentra en Brasil; Cayos Cochinos, un grupo de islas situadas en Honduras; la ciudad de Guadalajara en México.

España se cuela en la lista de lugares a los que visitar en 2023

España se cuela en la lista, aunque en el número 31. En concreto, se trata de las ciudades de Madrid y Tarragona. De esta última, The New York Times destaca que "es uno de los asentamientos romanos más antiguos de la península ibérica", ya que cuenta con lugares tan emblemáticos como las ruinas de Tarraco, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Esta ciudad portuaria es ideal para conocer las "prósperas tradiciones catalanas".

Por otro lado, Madrid se sitúa en el número 44, debido a la celebración del aniversario de Picasso. "El núcleo cultural de Madrid es una obra maestra urbana de arte, naturaleza y luz", dicen los expertos estadounidenses, quienes recomiendan conocer la zona del Paseo del Prado, así como la del Parque del Buen Retiro, ambas incluidas en la lista de bienes culturales Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La lista completa de destinos que visitar este año

A continuación, se detalla la lista completa de los 52 mejores lugares para visitar en los próximos doce meses según 'The New York Times':

London , Reino Unido

Morioka, Japón

Parque Tribal Navajo de Monument Valley, Arizona

Kilmartin Glen, Escocia

Auckland, Nueva Zelanda

Palm Springs, California

Isla Canguro, Australia

Río Vjosa, Albania

Accra, Ghana

Tromsø, Noruega

Parque Nacional de Lençóis Maranhenses, Brasil

Bután

Kerala, India

Greenville, Carolina del Sur

Tucson, Arizona

Martinica

El desierto de Namib, África

El ferrocarril de Alaska

Fukuoka, Japón

Flores, Indonesia

Guadalajara, México

Tassili n’Ajjer, Argelia

Kakheti, Georgia

Nîmes, Francia

Ha Giang, Vietnam

Salalah, Omán

Cuba

Odense, Dinamarca

Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, Australia

Boquete, Panamá

Tarragona, España

Charleston, Carolina del Sur

Cayos Cochinos, Honduras

Ruta de la Cerveza de Borgoña, Francia

Estambul, Turquía

Taipei, Taiwán

El Poblado, Medellín, Colombia

Lausana, Suiza

Methana, Grecia

Louisville, Kentucky

Manaus, Brasil

Vilnius, Lituania

Macon, Georgia

Madrid , España

Grand Junction, Colorado

La Guajira, Colombia

Bérgamo y Brescia, Italia

Reserva American Prairie, Montana

Cantones del Este, Quebec

New Haven, Connecticut

Las Colinas Negras, Dakota del Sur

52. Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

