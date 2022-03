Los dos lugares de España sin masificación que están entre los mejores destinos de Europa

El año 2022 está marcado en rojo en el calendario para el turismo internacional. Tras dos años de pandemia, el levantamiento progresivo de las restricciones y el avance de la vacunación abre una amplia variante de posibilidades a los amantes de los viajes. Pero, ¿adónde ir este año?

En 'European Best Destinations' han elaborado un listado de las joyas ocultas europeas que merece la pena visitar. Se trata de lugares sin masificación que permiten al turista disfrutar de experiencias tranquilas e increíbles. Además, en la lista hay dos destinos españoles. Los presentamos.

Islas Cíes (Vigo)

Las Islas Cíes (Vigo). Karen Goncalves (iStock).

En el número cuatro del ranking se encuentran las Islas Cíes. Este archipiélago de tres islas (dos unidas de forma natural) es el principal tesoro de la ría de Vigo. Se trata de un paraíso natural con playas de arena blanca y fina, aguas cristalinas, largas rutas de senderismo hasta los fatos y un ecosistema único en el mundo.

Su popularidad es tal que 'The New York Times' las incluyó en su lista de mejores destinos del mundo en 2022. Además, la Playa de Rodas fue seleccionada como "la mejor playa del mundo" por el diario 'The Guardian' en 2007.

Playa de Rodas en las Islas Cíes, Vigo (Galicia). Wikipedia / Namiac

Con el fin de proteger esta joya de la naturaleza, se implantó un plan para limitar el número de pasajeros diarios que visitan las islas. En temporada baja el número máximo es de 450 personas en grupos organizados, mientras que en temporada alta el límite es de 1.800 personas diarias. Además, se permiten 200 plazas para grupos y un máximo de 600 personas en camping . Quedarse a dormir en las Cíes es una experiencia muy recomendada por los visitantes.

Cómo llegar a las Islas Cíes

Varias navieras ofrecen rutas diarias con ida y vuelta a las islas. Los puntos de partido también son múltiples, pero Vigo, Cangas y Baiona son los que tienen más frecuencias de viaje. La tarifas para adultos desde estos tres puertos son de 21 euros por persona. Los niños entre 5 y 12 años pagan 10 euros y los menores de 5 años viajan gratis.

Los precios aumentan si el lugar de salida es Sanxenxo o Portonovo: 28 euros para adultos, 12 euros para niños de entre 5 y 12 años y viajes gratis para menores 5 años.

Alcalá del Júcar (Albacete)

Puente sobre el río Júcar con el castillo sobre las rocas de Alcalá del Júcar en Albacete. Sergio Leon (iStock)

En el número ocho del ranking se sitúa este pueblo de Albacete, plagado de historia y con una belleza natural envidiable. Su casco histórico fascinó a 'European Best Destinations'. En él destaca su puente romano del año 1771, construido con piedra de sillería. Aquellos que lo atraviesan disfrutarán de vistas privilegiadas del Castillo de los Almohades, una fortaleza del siglo XI.

Este monumento histórico se encuentra en la cima de un espectacular cañón natural que no falta en cualquier postal de Alcalá del Júcar. Por si estos atractivos fueran pocos, este municipio ostenta un título curioso: en 1986 recibió el tercer premio a la Mejor Iluminación Artística por parte de la empresa Philips. Solo fue superado en este concurso por la Torre Eiffel y la Gran Mezquita de Estambul.

Cómo llegar a Alcalá del Júcar

El trayecto en coche más corto desde Albacete hasta esta localidad histórica tiene una duración de 54 minutos y se hace por la carretera CM-332. Otra gran ciudad cercana es Valencia, a 1 hora y 45 minutos en una ruta en la que se combinan la A-32 y a la A-3.

El resto de joyas ocultas de Europa

Este es el 'Top 10' elegido por 'European Best Destinations':