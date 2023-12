Destinos baratos para viajar con tu perro en Navidad

La Navidad está cada vez más cerca y muchas personas en España quieren aprovechar estas fechas tan señaladas para realizar un viaje o una escapada, pero hay un problema: no tienen (o no quieren) dejar a su perro unos días sin ellos y pretenden llevárselo a explorar mundo, aunque no saben qué destino elegir que se adecúe tanto a sus necesidades como a las de sus preciadas mascotas sin dejarse mucho dinero.

Las ciudades puede que no sean buenas aliadas para los perros, especialmente en la Navidad, ya que los centros urbanos se llenan de gente local y turistas. Por lo tanto, la mejor opción para llevarte a tu mascota de viaje estas navidades es hacer una escapada a un pueblo, bien en España o fuera de sus fronteras, aunque por comodidad lo mejor sería visitar municipios nacionales o ciudades pequeñas tan impresionantes como estos.

Cudillero (Asturias)

Uno de los pueblos más bonitos de España es el de Cudillero, en Asturias. Este precioso municipio a orillas del Cantábrico además de ser un lugar espectacular para hacer una escapada, gracias a sus calles coloridas y sus maravillas naturales como la playa de Vallina, también es un destino ideal para viajar con tu perro por la tranquilidad que se respira en esta villa perfecta para dar largos paseos.

La villa marinera de Cudillero. Lukasz Janyst

Elizondo (Navarra)

Para quienes prefieran un entorno más rural, la villa navarra de Elizondo. Enclavada en el Valle del Baztán, donde se desarrolla la famosa trilogía literaria de Dolores Redondo, este impresionante pueblo de casas señoriales es perfecto para hacer una escapada con tu mascota. Atravesado por el río que da nombre al valle, pasear por su calles o alejarse del pueblo para adentrarse en los bosques hará que las mascotas disfruten como nunca mientras sus dueños admiran preciosos paisajes.

Pueblo de Elizondo. iStock

Broto (Huesca)

Si por otro lado lo que se busca es disfrutar unos días de la montaña, el pueblo de Broto es perfecto. Ubicado en plenos Pirineos, el municipio oscense es idóneo para realizar rutas de senderismo por la montaña, ya que se encuentra en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, por lo que el perro podrá campar a sus anchas en plena naturaleza.

Montañas de Monte Perdido sobre el pueblo de Broto. Getty Images

La ciudad de Cádiz

Obviamente las grandes urbes no son buenos destinos para las mascotas, pero no por ello hay que descartar las ciudades. Cádiz es una gran opción para quien no quiera irse a un entorno rural, ya que cuenta con mucho ambiente gracias a su clima templado y a sus increíbles playas para disfrutar con el perro, además de un montón de ofertas de ocio.

Vista aérea de la ciudad de Cádiz. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

Bolonia (Italia)

Si ya sabes que tu perro no le importe viajar en avión, una gran opción para viajar esta Navidad es Bolonia, una de las ciudades más bonitas de todo Italia. Su impresionante casco histórico medieval y sus impresionantes edificios como las basílicas o sus características torres. Además, hay ofertas de vuelos para Navidad a partir de 61 euros.

Piazza Maggiore de Bolonia con la Basílica de San Petronio a la derecha Bologna Welcome

