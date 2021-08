Descubre cuáles son los destinos más baratos para viajar por España

Si este verano has decidido que no vas a ningún sitio porque no tienes dinero o quieres ahorrar, permíteme que os traigamos una selección de los destinos más baratos para viajar por España. ¿Te lo vas a perder?

Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla se encuentran entre los tres destinos más baratos para disfrutar durante una semana de vacaciones este verano, siendo Gran Canaria un 28% más económica que la media nacional (1.202 euros), seguido de Tenerife, un 25% por debajo, y de Sevilla con un -15%. Por otro lado, Cádiz, Palma de Mallorca y Barcelona se sitúan como las ciudades más caras, entre un 11% y un 24% por encima de la media.

Según un estudio realizado por Rastreator sobre cuáles son las ciudades de España más baratas y más caras para viajar en la temporada de verano este año. Para llegar a estas conclusiones, se han calculado las siguientes variables entre las 10 ciudades españolas más visitadas en 2020: estancia de siete días y seis noches en un hotel de 3* en el centro de la ciudad; precio medio de un coche de alquiler con recogida en aeropuerto, estación de tren y ciudad durante los siete días de estancia; precio medio de 1L de carburante; una cena para dos en un restaurante céntrico; una cerveza de ½ litro y un café en un bar céntrico.

Las Palmas, la ciudad con el alojamiento más económico



El coste medio para una estancia de siete días y seis noches en un Hotel de 3* es de 505 euros. Sin embargo, Las Palmas se sitúa como el destino más económico para alojarse con un coste medio de 346 euros, lo que supone un precio de unos 57 euros por noche.A Las Palmas le siguen Sevilla, con un coste medio por noche de 58 euros, Madrid (67 euros/noche) y Valencia (71 euros/noche).

En el lado opuesto, Cádiz es la ciudad más cara de España para alojarse, con un precio medio de 120 euros por noche, seguida por Palma de Mallorca con un coste medio de 118 euros por noche, Málaga por 104 euros y Barcelona por 89,5 euros la noche.

Tenerife, el destino más económico para alquilar un coche



El transporte supone un servicio importante durante unas vacaciones, por ello, el análisis de Rastreator ha incluido el precio del alquiler de coche como una de las variables para saber los destinos más baratos y más caros del país. Tenerife (167 euros), Gran Canaria (241 euros) y Alicante (312 euros) son los destinos con el alquiler de coche más económico, mientras que Madrid (588 euros), Cádiz (544 euros) y Valencia (504 euros) los más caros.

Cádiz, la ciudad más económica en restauración y ocio



Aunque el coste de un viaje a Cádiz es el más alto respecto a la media, la ciudad destaca por los precios más económicos en restauración y ocio. Cenar en un barrio céntrico con un acompañante en Cádiz tendrá un coste medio de 24 euros, un 16% por debajo de la media. Asimismo, tomarse una cerveza (2,17 euros) y un café (1,62 euros) en el centro también será más barato que en los otros destinos analizados, situándose en un 39% por debajo de la media.

Arcos de la Frontera es el municipio más poblado de la comarca de Sierra de Cádiz. Cadiz Turismo

Por el contrario, Barcelona es la ciudad donde la cena para dos personas puede salir más cara con un precio medio de 33 euros, mientras que Palma de Mallorca es el destino donde tomarse una cerveza cuesta un 26% más respecto a la media y donde tomarse un café puede llegar a costar 3,57€.

Aumento de las contrataciones de los seguros de viaje a raíz de la Covid-19



El interés por la contratación de un seguro de viaje ha aumentado notablemente a raíz de la pandemia, ya que en la actualidad más del 30% de españoles considera esencial viajar con una póliza de viaje, según el estudio de Rastreator. De este 30%, más de la mitad (57%) decide contratarlo con un seguro de cancelación y asistencia sanitaria.

En España, este tipo de seguros con cancelación y asistencia sanitaria puede suponer un coste de apenas 30 euros, y en Europa el precio aproximado es ligeramente superior, 47 euros, con una cobertura aplicable a toda la Unión Europea. Debido a los distintos factores causados por la pandemia, se ha reflejado un aumento de precio entre este año y el anterior en el coste total a la hora de viajar a una ciudad española.

En 2020 el coste medio de disfrutar una semana estaba en 956 euros, mientras que este año la cifra ha subido a 1.201 euros, lo que conlleva que ciudades como Cádiz haya pasado a ser una de las más caras a la más cara. Los precios en la ciudad andaluza han aumentado tanto en el precio del alojamiento (722 euros), como en el del alquiler de coche (543 euros), ya que el gasto en 2020 era de 700 y 235 euros respectivamente.