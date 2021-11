La española que da la vuelta al mundo corriendo: "Dejé mi trabajo en un banco y ya llevo más de 6.000 km"

Dejarlo todo para dar la vuelta al mundo corriendo. Eso es lo que le pasó por la cabeza a Clara Ruiz, una joven madrileña que desde hace dos años se encuentra compaginando lo que más le gusta: viajar y correr. En Madrid trabajaba en el sector bancario, y con un buen sueldo, pero a veces, eso no es suficiente. Fue entonces cuando decidió dar un giro radical a su vida. Lo tenía claro, realizar un viaje por el mundo sin billete de vuelta y en su mochila, lo más importante, unas zapatillas de correr.

En su blog 'Kilómetros para el mundo', Clara va explicando cada uno de los kilometrajes que corre y desde su Instagram o Youtube actualiza el contenido casi a diario. ¡Ya lleva más de 6.000 kilómetros y 21 países recorridos!

"Aunque el trabajo que tenía de analista financiero en el área de Corporate & Investment Banking contaba con muy buenas condiciones, siempre me venía a la cabeza demasiadas veces la siguiente escapada que tenía planificada o bien el entreno que me tocaba por la tarde con mi equipo de atletismo Myrmidons. Por lo que decidí dedicarme a lo que realmente tenía en la mente", explica Clara a 20 Minutos.

Pero su idea también llevaba más motivos para hacer ese cambio tan radical. "Me encantaba pensar que iba a correr por un paisaje nuevo cada día. Además, la idea de conocer nuevas culturas a golpe de zapatilla, y de descubrir cómo ven en otros lugares mi deporte preferido me fascinaba. Ahora que ya llevo más de dos años en faena, sigue motivándome lo mismo, tanto o más que antes. No me canso de la aventura".

¿Cómo se prepara el viaje para dar la vuelta al mundo corriendo?

Clara asegura que la preparación no es tarea fácil y hay que vivir al día. "Mi viaje es espontáneo y la esencia de kilómetros para el mundo en parte es viajar sin planes. Por lo que organizar, no organicé, ni organizo mucho. Eso sí, ahorré durante un año para poder costearme el periplo, y además preparé a mi entorno para que no se asustasen".

Su vuelta al mundo comenzó en octubre de 2019 en Katmandú. "Elegí ese continente porque, al ser mujer y al ir sola, me interesaba para empezar algo fácil y seguro. Además, como me encantan las montañas, y Nepal es la cuna de los Himalayas, me pareció un destino estupendo".

"No he tenido ninguna lesión limitante en más de dos años corriendo casi a diario"

En cuanto a estar preparado físicamente, también es una parte importante para realizar la vuelta al mundo. La runner, explica que no hizo ninguna preparación para los 15K que corre al día. "Yo ya entrenaba con mi equipo, y me tomaba el running bastante en serio, por lo que estaba a tono. Eso sí me cuido mucho: estiro, me doy masajes cuando puedo y procuro poner atención en la alimentación".

Las montañas de Nepal entre sus lugares favoritos

Siempre hay países que te gustan más que otros. Para Clara, uno de sus favoritos es Nepal. "Es uno de los lugares que recuerdo con más cariño y creo que el motivo principal es porque fue mi primer país en esta aventura. Pero también por sus montañas, las más impresionantes que he visto", explica. Otro de sus favoritos es Turquía gracias a "la variedad que tienen de paisajes y regiones para correr". Por último, Colombia un destino en el que asegura que tiene muy reciente tras haberlo visitado hace unas semanas. "De nuevo la variedad de escenarios, desde el Pacífico al Caribe, pasando por desiertos y campos de café, lo hace un enclave perfecto para descubrir corriendo".

Por el contrario, "en México por ejemplo, no me gustó mucho la zona de Cancún o Tulum, por estar con demasiados turistas. En Tailandia pasé desde Bangkok hacia el Mekong, la frontera con Laos, para ir recorriendómelo hacia el norte, y ese tramo interior tampoco tuvo mucha gracia. Y la costa sur de Albania tampoco me interesó demasiado: creo que en parte es porque está muy explotada y también porque cuando yo fui ya hacía fresquito", argumenta en relación con los lugares que no le han terminado de agradar.

Si quieres dar la vuelta al mundo: "gasta menos que un mechero"

Durante varios años, la ex financiera se puso a ahorrar para utilizar ese dinero en la supervivencia. Clara, asegura que, "la clave es gastar menos que un mechero. Llevo las cuentas muy detalladas, y a pesar de que no me pierdo las experiencias clave en cada sitio, sí que miro mucho hacerlo de manera económica". Desde hace tres meses, cuenta con un patrocinador que le hace una aportación mensual. "A pesar de que ellos no me cubren la totalidad de los gastos, es una ayuda que agradezco mucho", apostilla.

Regresar a España por el momento no está entre sus planes

"Ahora vivo muy en el presente. Lo único que planifico es mi ruta del día siguiente de 15K. Pero España siempre va a ser importante para mí, es mi país. Supongo algún día tendré que volver. Por ahora únicamente de visita, que me queda mucho por recorrer". Sin embargo, cuando decides cambiar radicalmente de vida, sabes que realmente estás haciendo lo que quieres hacer y cuando viajas por el mundo sin billete de vuelta aparece el mayor inconveniente de todos: extrañar.

"Echo de menos a mi familia y amigos". Explica que gracias a las nuevas tecnologías esa distancia "se nota menos". "Pagaría lo que fuera por recibir un abrazo de cualquiera de las personas a las que extraño". Aunque a pesar de eso, está tranquila porque está "con la mente en el presente". La vuelta al mundo no se detiene. Prepara que sales, Clara. Su próximo destino será África.