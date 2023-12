La ciudad medieval poco conocida donde nació la leyenda del emblema de Portugal

España comparte península con Portugal, un país más pequeño pero con una gran cantidad de destinos culturales y de naturaleza fascinantes. Por ejemplo, a 25 minutos de Braga se encuentra Barcelos, una antigua ciudad medieval que atesora una de las leyendas más conocidas de Portugal.

Sus orígenes se remontan al siglo XII pero la pequeña ciudad cogió más dinamismo a partir de 1385. Sus monumentos medievales y casas solariegas son los que constituyen su centro histórico y su esencia.

La belleza medieval de Barcelos

En Barcelos es imprescindible ver el antiguo puente sobre el río Cávado; su torre medieval, ahora oficina de turismo, y las iglesias Bom Jesús da Cruz y de Nuestra Señora del Terço.

La iglesia de Bom Jesus da Cruz del siglo XVIIII, en Barcelos, Portugal. Getty Images

También destaca el Paço dos Duques, un palacio-castillo que ahora es el Museo Arqueológico de Barcelos. Quizás lo más llamativo de este monumento es la cruz medieval relacionada con una de las leyendas más conocidas de Portugal.

El Cruceiro del Señor del Galo, originario de Barcelinhos y fechado en el s. XVIII, nos cuenta, en bajorrelieve, la antigua leyenda del emblema de la ciudad. Getty Images/iStockphoto

La leyenda del gallo de Portugal

Según la página web de turismo de Portugal, cuenta la leyenda que los habitantes de este burgo estaban preocupados porque se había cometido un crimen y no se encontraba al culpable. Un día apareció un gallego, lo consideraron sospechoso y lo detuvieron. Nadie se creía que era un peregrino que se dirigía a Santiago de Compostela.

A pesar de su inocencia lo mandaron a la horca y este pidió que lo llevasen ante el juez, que se encontraba en un banquete con amigos. Volvió a afirmar su inocencia y como seguían sin creerle señaló el gallo asado que había en la mesa y dijo: "Es cierto que soy inocente y, como prueba, ese gallo cantará cuando me ahorquen".

Gallo de Barcelos de cerámica. Luis Pedrosa (iStockphoto)

Cuando el peregrino estaba siendo ahorcado, en efecto, el animal se levantó y cantó. El juez rápidamente corrió a la horca e impidió la muerte del peregrino y lo dejó ir en paz.

Una gran romería

En mayo celebran la Fiesta de las Cruces, una encantadora romería que anima la ciudad con danzas populares, cohetes, zambombas y gaitas de foles, transformándose en una gran verbena. Las celebraciones incluyen una feria en la que puedes encontrar hortalizas, artículos de orfebrería y cestería fina y agrícola, además de la loza y vajillas típicas de Barcelos.

Decoración para la Fiesta de la Cruces en Barcelos, Portugal. Getty Images/iStockphoto

No te preocupes si no visitas la localidad durante las fiestas porque no te quedarás con las ganas de comprar la típica vajilla portuguesa, ya que la ciudad de Barcelos acoge todos los jueves del año una de las mayores ferias artesanales de Portugal.

Cómo llegar y dónde hospedarse en Barcelos

En la página de turismo de Portugal se ofrecen hasta 50 alojamientos, la mayoría se trata de acogedoras casas rurales y algunas casa solariegas. También encontraremos más de quince hoteles desde 20 euros la noche.

Barcelos está a apenas 20 minutos en coche de la conocida ciudad de Braga por la A11, 50 minutos si se va en autobús con la línea 212. Oporto queda a 50 minutos por a carretera A28 y a 1 hora y 20 minutos de Vigo por la AP-9 y A3.

