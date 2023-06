Esta es la ciudad de España más acogedora del mundo según Booking (y no es Málaga)

España no deja de recibir premios, es más, casi que se solapan. Y no es para menos. Acaban de nombrar a una ciudad española entre los mejores destinos culturales de Europa. En este caso, Bilbao es la única que se cuela en la lista elaborada por el portal European Best Destinations (EBD). La capital vizcaína ha conseguido tan ansiado galardón gracias a rincones tan espectaculares como su casco antiguo, unido a la gastronomía, el Museo Guggenheim y la escultura en forma de araña que hay justo nada más entrar.

Ahora son los premios 'Traveller Review Awards 2023' de Booking los que han vuelto a dar su veredicto con los destinos más acogedores de todo el planeta, y San Sebastián se ha coronado como la región que mejor recibe a sus visitantes, imponiéndose por delante de países como Grecia, Austria, Reino Unido, Nueva Zelanda o Costa Rica.

Estos premios, que reconocen a alojamientos, empresas de movilidad, actividades en destino, ciudades y regiones han vuelto a encumbrar a un destino español como uno de los más acogedores del mundo. Para tal reconocimiento se basan en los millones de comentarios que dejan anualmente sus usuarios en su página web.

San Sebastián se lleva el premio

San Sebastián, también conocida como Donostia en euskera, destaca como una de las ciudades más atractivas a nivel mundial, entre otras cosas, por ser un destino costero perfecto para los amantes de la comida. Ubicada en la costa norte de la Península Ibérica, se encuentra en la Bahía de La Concha, rodeada de montañas, lo que le confiere un escenario natural de gran belleza.

Con la gran cantidad de restaurantes y bares que hay repartidos por toda la ciudad, se puede disfrutar de ostras frescas y una copa de txakoli (un vino blanco espumoso ligero producido en el País Vasco), cenar en uno de los muchos restaurantes con estrellas Michelin o comer pintxos (tapas vascas) a base de ingredientes locales frescos durante todo el día en uno de los varios bares acogedores o durante una degustación de pintxos y experiencia de vinos españoles.

Payas que no pueden faltar cuando se visita Gipuzkoa



La Playa de La Concha es una parada obligatoria cuando se visita Gipuzkoa. Es la más reconocida de la zona y que se encuentra en pleno centro de San Sebastián, por lo que cuenta con un facilísimo acceso y multitud de servicios. Sin embargo, debido a su gran cantidad de visitas a lo largo de todo el año, otra opción es ir hasta la Playa de Hondarribia.

Playa de La Concha en San Sebastián Getty Images/iStockphoto

Rodeada por una fina arena dorada y unas aguas tranquilas, al igual que la afluencia de turistas, es perfecta para pasar un día en familia. Es de fácil acceso, ya que está cerca del casco urbano y dispone, por tanto, de varios hoteles, restaurantes y establecimientos a su alrededor. Además, dispone de varios servicios: alquiler de pedales, área recreativa-merendero, aseos, duchas, fuentes, instalaciones infantiles, megafonía, parking y socorristas.

Playa de Hondarribia Getty Images/iStockphoto

Otra opción es la Playa de Itzurun, con 270 metros de longitud, cuenta con una fina arena para que los niños jueguen. También es de fácil acceso porque está cerca del casco urbano de Zumaia y dispone de perfectas olas para la realización de deportes acuáticos donde los pequeños se lo pasarán en grande.