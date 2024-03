Cinco viajes que tienes que hacer antes de cumplir los 40 años

Nuestro planeta está repleto de lugares míticos y culturas que merecen la pena explorar y vivir en primera persona. Si eres amante de los viajes, es muy probable que, tanto en España como fuera de nuestras fronteras, hayas tenido la ocasión de visitar sitios increíbles y disfrutar de aventuras que no olvidarás nunca. Pero seguro que hay destinos maravillosos que todavía no conoces y experiencias únicas que te faltan por vivir. Toma buena nota porque todos estos lugares te animarán a soñar con tus próximas vacaciones.

Jordania

Petra (Jordania) iStockphoto

Esta pequeña joya de Medio Oriente es uno de los destinos más completos del mundo. En Jordania encontrarás un desierto y dos mares, castillos omeyas que datan de la Edad Media, ruinas romanas y una reserva natural con una enorme biodiversidad. Pero además, durante tu viaje podrás visitar una de las 7 Maravilla del Mundo, la ciudad nabatea de Petra. La Ciudad Rosa es un lugar tan impactante que no basta con conocerla por fotos, debes verla con tus propios ojos. Igual de sorprendente será tu paso por el Mar Muerto, donde podrás disfrutar tanto de la experiencia única de flotar en el agua como de los saludables baños de barro en tu piel.

Tailandia

Phuket (Tailandia). luxizeng (iStock).

Gente muy acogedora, pero también una naturaleza exuberante, exóticos mercados flotantes y un patrimonio excepcional hacen de Tailandia uno de los destinos más bellos del sudeste asiático. Prepárate para este gran viaje y en la bulliciosa Bangkok no te pierdas el Gran Palacio, el Templo del Buda de Esmeralda y el Wat Pho, donde se encuentra el gran Buda Reclinado de 46 metros de largo y 15 metros de altura. Luego, pon rumbo al norte del país para descubrir los encantos de Chiang Mai y los increíbles paisajes del Triángulo de Oro. Finalmente podrás decir que has cumplido un sueño mientras te relajas en las paradisíacas playas de Phuket bañadas por las aguas cristalinas del mar de Andamán.

Nueva York

La ciudad de los rascacielos.. Pixabay/wiggijo

Si aún no la conoces, ya estás tardando. Escenario de cientos de películas, no esperes más para comprobar porqué Nueva York es la ciudad más filmada del mundo. Hay tanto que ver, que lo mejor es que te planifiques bien para no perderte nada relevante. Uno de los imprescindibles es la icónica Estatua de la Libertad, que está situada en un pequeña isla al sur de Manhattan. Y aunque puedes verla desde diferentes lugares, una de las mejores vistas la encontrarás desde el río Hudson, en un ferry que también te lleva a visitar al Museo de la Inmigración en Ellis Island. Subir al Empire State Building, que se encuentra en la Quinta Avenida, pasear por Central Park, adentrarte en Chinatown, Little Italy o el barrio de El Soho, son algunos de los planes que debes incluir en tu primera visita a esta ciudad de infinidad de culturas y enormes rascacielos.

El Camino de Santiago

Un peregrino haciendo el Camino de Santiago Sergio Formoso / Getty

Da igual que seas católico o no, este es un viaje que hay que hacer al menos una vez en la vida. No solo te encontrarás contigo mismo, también con muchas personas que te acompañarán en tramos de un camino que según dicen, sana el alma. Lo puedes hacer partiendo desde diferentes puntos, de hecho casi existen tantas rutas como peregrinos. En España hay 49 Caminos, con un recorrido de casi 16.000 kilómetros, y todos ellos tienen como destino Santiago de Compostela con la llegada a la Catedral. Durante el recorrido podrás descubrir pueblos y paisajes, conectar con la naturaleza y desconectar de todo.

Noruega, un viaje más allá de los fiordos

Aurora Boreal y luna llena sobre la ciudad de Tromso. Getty Images

Famoso por sus fiordos y sus casas coloridas, este rincón del norte de Europa es también uno de los países menos poblados y con más bellos espacios naturales de todo el continente. Entre los lugares más impactantes se encuentra Tromsø, una ciudad de vistosas casas de madera del siglo XVIII, que además es un enclave privilegiado para observar las auroras boreales. Hay tanto que ver, que te costará elegir. Te recomendamos incluir en tu ruta Bergen, la segunda mayor ciudad de Noruega. Además de recorrer el casco antiguo, con sus callejuelas de adoquines, casitas de colores y tejados a dos aguas, hay un funicular que desde el centro de la ciudad te lleva a la cima de Fløyen, una de las montañas que rodea la localidad, desde donde podrás disfrutar de una panorámica impresionante.

Por cierto que Bergen es la puerta de entrada a algunos de los fiordos más famosos de Noruega, como el Sognefjord, el más largo y más profundo del país, que se encuentra al norte, y el fiordo de Hardanger, al sur.

