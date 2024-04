7 actividades gratis para hacer en Nueva York

Caminar por las abarrotadas calles de Nueva York es un sueño viajero para muchos. Dejarse el cuello mirando los altísimos rascacielos, pasear por el icónico Central Park, deslumbrarse con los carteles de Times Square... en definitiva, la Gran Manzana nos ofrece infinitas actividades para disfrutarla. Eso sí, si no queremos dejaros demasiado dinero en nuestra aventura neoyorquina, podemos optar por planes gratuitos e igualmente muy interesantes,

Un paseo por Little Island

Little Island. Getty Images

Little Island es un curiso parque construido en una isla artificial en pleno río Hudson, al oeste de Manhattan. Este espacio verde flotante nos invita a pasear por sus caminos entre colinas ondulantes y hacer un pícnic con vistas a los rascacielos.

Conoce el City Hall

City Hall de Nueva York Getty Images

El City Hall de Nueva York es uno de los ayuntamientos más antiguos del país que aún presta sus funciones gubernamentales originales. Al mismo tiempo, el edificio está considerado un hito arquitectónico de su época, como una expresión del cosmopolitismo adelantada a su tiempo. El lugar se puede conocer sin coste a través de las visitas guiadas gratuitas que ofrece todas las semanas y que se pueden reservar online.

Embárcate en el Ferry de Staten Island

Ferry de Staten Island. Getty Images/iStockphoto

El ferry de Staten Island es uno de los últimos sistemas de ferry en funcionamiento en Nueva York. A día de hoy, el barco transporta a casi 70.000 pasajeros diariamente entre St George, en Staten Island, y Whitehall Street, en Manhattan. El servicio es totalmente gratuito y nos permite admirar la ciudad desde un punto de vista totalmente diferente.

Cruzar el Brooklyn Bridge

Brooklyn Bridge Nicolas McComber

El Puente de Brooklyn une los distritos de Manhattan y Brooklyn desde su construcción entre 1870 y 1883. En el momento de su inauguración era el puente colgante más grande del mundo, y aunque ya no ostenta ese título, no ha dejado de ser un punto icónico en la ciudad de Nueva York que merece mucho la pena descubrir y, por supuesto, caminar sobre él.

Museos gratuítos

En general, las entradas de los museos de Nueva York pueden ser algo caras, sin embargo, a algunos de ellos podremos acceder de forma totalmente gratuita. Algunos ejemplos son el American Folk Art Museum, el Museo del Fashion Institute of Technology, el Harbor Defense Museum, el National Museum of the American Indian o el The Bronx Museum of the Arts. Por otro lado, podemos aprovechar que varios centros culturales ofrecen la entrada sin coste en algunos días de la semana. Por ejemplo, el Museo Memorial del 11S es gratuito los lunes de 17:30 a 19:00 horas.

Descubre la icónica Biblioteca Pública de Nueva York



Biblioteca Pública de Nueva York, Estados Unidos. Getty Images / iStockphoto

La New York Public Library se alza como un imponente edificio clásico, con una gran escalera vigilada por dos leones de mármol. Este centro cultural, al cual podemos acceder gratuitamente, abrió sus puertas en 1911 con un distinguido estilo Beaux-Arts y se convirtió en la segunda biblioteca pública más grande de Estados Unidos. Al entrar llegaremos al Astor Hall y sus paredes cubiertas de mármol, y desde allí accederemos a diferentes salas como la Treasures Exhibition, que expone una copia de la Declaración de la Independencia escrita por Thomas Jefferson.

Caminar por la High Line

High Line. Getty Images/iStockphoto

La ciudad de Nueva York también goza de espacios verdes que nos aíslan del tráfico infinito de las calles. Por ejemplo, el famoso High Line es un parque lineal de 2,3 kilómetros de largo en el distrito de Manhattan qu, como su nombre indica, se encuentra en un tramo elevado de la antigua línea de ferrocarril West Side Line. Este paseo nos permite caminar entre plantas y enormes rascacielos al mismo tiempo.

