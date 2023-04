El barrio de Nueva York donde se hablan hasta 160 idiomas

Existe un barrio en Nueva York en el que la multiculturalidad es el principal atractivo. Se trata de Jackson Heights, un vecindario en el que las diferentes nacionalidades tiñen de un color especial sus calles. El barrio, ubicado en Queens, es el hogar de miles neoyorquinos de origen asiático y latinoamericano. Tanto es así, que el medio británico BBC estima que en él se hablan cerca de 160 idiomas.

Esto es solo un pellizco de todo los secretos que esconde, pues en sus calles se entremezclan también los ricos aromas de la cocina india, colombina, mexicana, etc. Incluso en la arteria principal del barrio, la Roosvelt Avenue conviven comercios de todas las índoles y orígenes diferentes: desde talleres de reparación de teléfonos móviles, a panaderías típicas colombianas, pasando por tiendas indias, pakistaníes o tibetanas.

Un origen diferente

Tal y como expone el diario británico, antes de la Primera Guerra Mundial Jackson Heights era un pantano, en gran parte deshabitado, llamado Trains Meadow. El terreno fue comprado por Edward. A. MacDougall's en 1914, con la visión de crear un lugar donde los estadounidenses 'blancos' de clase media y media alta pudieran residir. Durante esta época el barrio fue una de las llamadas 'comunidades restringidas', donde las personas de color, los judíos y otros grupos marginados tenían prohibido comprar propiedades.

Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, las protestas de los neoyorquinos por las leyes de segregación racial hicieron que esta se eliminase del vecindario, dando lugar al Jackson Heights que conocemos en la actualidad.

Tras este acontecimiento, el barrio fue poblado por familias judías, polacas, irlandesas y rusas. Sin embargo, su carácter actual se lo debe a habitantes llegados de la India, Pakistán, Bangladés, China y Corea, así como de latinoamericanos de Colombia, Cuba, Ecuador, República Dominicana y México.

Jackson Heights, Nueva York Wikimedia

El ADN de Nueva York

Para visitar este barrio tan solo hay que subirse en la línea de 7 de metro y caminar por la Roosvelt Avenue. Se trata del lugar que mejor representa el ADN de Nueva York, pues en él se condensa la esencia, el origen y el futuro de la ciudad. Igualmente, el barrio mezcla también el ambiente abrumador y frenético con lugares tranquilos y donde poder relajarse.

Es de visita obligada la Diversity Plaza, una zona peatonal cerca de la entrada del metro de Jackson Heights-Roosevelt Avenue, así como la zona llamada 'Little India'. Esta se ubica entre la 37th Avenue y el Northern Boulevard, y es el lugar donde residen tibetanos, nepalíes, bangladesíes, pakistaníes, entre otros. En la 37th Avenue, 'Little India' se funde 'Little Colombia' hogar de nacionalidades como la colombiana, peruana o la argentina. Es tan fuerte la influencia de estos países, que la estación de televisión colombiana RCN tiene su sede allí.

Ambas zonas constituyen un viaje por el mundo gracias al ambiente, el color de las fachadas, pero sobre todo a la comida, pues cada pocos metros se pueden encontrar puestos ambulantes o comercios donde disfrutar de delicias tradicionales. A su vez, Jackson Heights también es el corazón de la comunidad LGTBQ de Queens con lugares como Friend's Tavern, el bar gay más antiguo del distrito.

