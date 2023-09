7 museos diferentes, raros y frescos en España para huir del calor

Después de dos meses de vacaciones, las ideas para pasar tiempo en familia y pensar planes diferentes se empiezan a agotar. Sobre todo si añadimos el calor con el que se está despidiendo el verano. Factor que logra que se nos derritan las pocas ganas que quedan de salir y organizar.

Para esos días en los que necesitas un plan diferente, que sea algo entretenido, pero sin necesidad de pensar mucho y, sobre todo, que no se pase más calor, aquí va un buen puñado de museos fresquitos.

Museo del Aire (Madrid)

Museo del Aire (Madrid). Turismo de Madrid

La capital reúne algunos de los mejores museos del mundo con el del Prado o el Reina Sofía a la cabeza, pero su oferta cultural no acaba aquí. El catálogo es amplio y las temáticas son tan variadas que te costará decidirte, aunque los hay que deberían ser obligatorios, como el Museo del Aire situado en la base aérea de Cuatro Vientos, considerado uno de los más completos de Europa. Aquí no se visitan salas, se recorren hangares y se admiran desde antiguos helicópteros hasta uniformes.

Museo Alien (Barcelona)

No hace falta ser fan de la película para asombrarse con todas las piezas y decorados que aquí se exponen. De hecho, con las explicaciones tan completas que se dan, podrás apreciar cada rincón como si fueses todo un experto. Para completar la experiencia puedes apuntarte a un original Scape room donde sí tendrás que esforzarte para no quedar atrapado en el mundo alienígena.

Museo Origami (Zaragoza)

Museo Origami (Zaragoza). Turismo de Aragón

Si eres de los que cogen un papel y no puede evitar hacer dobles hasta crear una figura, necesitas visitar este museo. Será pura inspiración. Y es que hay que destacar que se trata del museo más importante del mundo cuando hablamos de papiroflexia.

Está situado en el centro de Historias de Zaragoza y reúne una gran cantidad de obras sobre temas muy diferentes. Desde la típica pajarita hasta dragones, flores o construcciones. En muchos casos te costará creer que es solo papel doblado. Entra en su web para saber más sobre sus exposiciones temporales y también sobre los talleres que se imparten.

Museo de Miniaturas del Profesor Max (Brihuega, Guadalajara)

Si pensabas que la papiroflexia era el sumun de la paciencia, debes visitar este museo en Brihuega. Un ave tallada en el palo de una cerilla o La última cena de Leonardo da Vinci pintada en un grano de arroz son algunas de sus obras más admiradas de entre las más 65.000 piezas que acoge el museo (es una suerte que no ocupen mucho espacio). Conocer la historia del profesor Max es otro punto destacado de la visita.

Museo de saleros y pimenteros (Guadalest, Alicante)

Museo de Saleros y Pimenteros de Castell de Guadalest MUSEO DE SALEROS Y PIMENTEROS

No solo de cuadros y esculturas viven los museos. De hecho, los objetos cotidianos y como estos han evolucionado a lo largo de la historia son los que más interés suelen despertar. En El Castell de Guadalest, que reúne más de 20.000 saleros y pimenteros. Una gran cantidad de piezas entre las que destacan algunas del siglo XVIII. Solo hay dos museos con esta temática en el mundo, uno está en Tennesse (Estados Unidos), y el otro en este pueblo de Alicante donde hay varios museos más como el de Historia Medieval o el Etnográfico.

Museo de las brujas (Zugarramurdi, Navarra)

Museo de las brujas (Zugarramurdi). Turismo Zugarramurdi

En el idílico entorno del pirineo navarro, muy cerca de la frontera con Francia, encontramos un museo dedicado a las brujas. Pero no a unas de película, sino a unas que existieron en la vida real y que fueron juzgadas por la Inquisición y quemadas en la hoguera. En este museo se cuenta su historia y también como se vivió aquel hecho en la zona.

Muy cerca hay otro espacio que también hay que visitar, las cuevas en las que celebraban sus aquelarres y que fueron el escenario de la película de Alex de la Iglesia. El acceso a la cueva trascurre junto a un río y no puede ser más agradable y placentero, si no pensamos que puede haber brujas esperando tras un árbol…

Museo Atlántico (Lanzarote)

En una lista de museos ideales para el verano no puede faltar el único acuático que tenemos en España (en el mundo no hay mucho más). A unos 12 metros de profundidad descansan unas 300 esculturas. Si nunca has buceado no te preocupes, aquí encontrarás varias empresas que te enseñaran lo necesario para poder disfrutar de este original y refrescante museo.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.