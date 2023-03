Cinque Terre en coche: ruta, lugares imprescindibles y planes gratis

Enclavados en los acantilados y rodeados de colinas y viñedos con espectaculares vistas al mar, Cinque Terre representa la cara más bella de Italia. Pero además, estos cinco pueblos de coloridas casas y rincones pintorescos forman uno de los enclaves más protegidos de la península.

¿Cuánto tiempo se necesita para visitar Cinque Terre?

Manarola, una de las cinco aldeas del Parque Nacional Cinque Terre en Italia, suspendida entre mar y tierra en acantilados. Getty Images/iStockphoto

A lo largo de la costa de Luguria se encuentran Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso, los cinco pueblos que forman Cinque Terre y que están conectados entre sí. Para recorrerlos todos, lo ideal es emplear al menos tres días, aunque te recomendamos que extiendas el viaje un par de días más, bien para disfrutar de cuaquiera de estos cinco pueblos con más calma o para conocer otros destinos cercanos que también son muy interesantes, como Genova o Portofino.

Un pueblo para cada tipo de viaje

Playa de Fegina, en Monterosso al Mare con la estatua de El Gigante Flavio Vallenari

Aunque aparentemente pueden parecer similares y los cinco rivalizan en belleza, hay detalles que los distinguen y que tienes que tener en cuenta según tu plan de viaje. Si vas en familia y con niños, Monterosso es la mejor opción, es más plano y tiene la playa más grande, la de Fegina. De arena, grava y rocas está considerada como una de las playas más fascinantes del mundo.

Para una escapada romántica, te recomendamos Manarola y Vernazza. Corniglia, la única que no se encuentra cerca del mar, es perfecta si lo que buscas es disfrutar de la naturaleza o realizar rutas de senderismo. Y si vas en grupo, con amigos, y lo que buscas es diversión, tu destino es Riomaggiore, ya que además de disfrutar del mar, por la noche tienes asegurada la marcha.

¿Coche, tren o barco? ¿Cuál es la mejor forma de llegar a Cinque Terre?

Una de las llegadas más bellas a este destino turístico es en tren Julia Lavrinenko

Si vas en coche, tienes que tener en cuenta que las carreteras por las que vas a viajar son caminos de montaña, estrechos y con curvas. A los pueblos solo pueden acceder los coches de los residentes, por lo que tendréis que dejar el vehículo en los aparcamiento de las localidades cercanas o en el parking del hotel.

También se puede llegar en ferrocarril. Desde Génova o Pisa, en menos de una hora, puedes estar en cualquiera de los cinco pueblos, ya que todos cuentan con estaciones de tren a pocos metros del casco histórico. La opción del barco es quizá la más romántica.

¿Cuál es la mejor forma de recorrer Cinque Terre?

Sentiero Azzurro, Cinque Terre, La Spezia, Ligurië Getty Images/iStockphoto

Para moverte de un pueblo a otro puedes utilizar el coche, y aunque están cerca, como se circula por carreteras de montaña, se tarda algo más de media hora. También puedes ir a pie, realizando una ruta a través del Sendero Azzurro, un trayecto de 12 kilómetros, que conecta los cinco pueblos a través de un paisaje espectacular con el mar de fondo. Este impresionante sendero está dividido en cuatro secciones, aunque actualmente dos tramos se encuentran cerrados por mantenimiento. Como alternativa a los tramos cerrados, hay otros caminos que comunican los pueblos. Se cobra la entrada al sendero y el precio oscila entre 5 y 7 euros dependiendo del número de secciones abiertas.

Actualmente se encuentran abiertos dos secciones de las cuatro: de Corniglia a Vernazza, un recorrido de 4 kilómetros, y de Vernazza a Monterosso, otros 4 kilómetros.

¿Cuál es el principal encanto de estos pueblos?

Plaza de Monterosso, Italia Getty Images/iStockphoto

Una de las cosas que más llama la atención en este destino italiano es la estructura de estos pueblos, construidos verticalmente, y con casas que destacan por sus vivos colores en ocre y rosa, en contraste con el intenso azul del mar y el verde de la vegetación.

Lugares imprescindibles y algunos planes gratis

En este pequeño paraíso puedes descubrir la verdadera esencia de Italia a través de sus callejuelas que no te cansarás de recorrer, sus magníficos senderos y paisajes impresionantes.

1. Disfrutar del atardecer en Manarola

Manarola, en la province de La Spezia, Liguria Getty Images/iStockphoto

En todos estos pueblos las puestas de sol son espectaculares, pero como la de Manarola, ninguna. Por algo esta localidad es la más fotografiada de las cinco. Enclavado en una roca a más de 20 metros sobre el nivel del mar, además de sugerentes paisajes y un puerto encerrado entre dos espolones rocosos, podrás pasear por sus callejuelas y subir las escaleras que te conducen hasta su centro histórico, con la plaza Papa Innocenzo IV como centro. Es aquí donde se encuentran los monumentos históricos más importantes, entre ellos, la Iglesia gótica de San Lorenzo.

2. Bañarte en las playas de Vernazza

Vernazza y su pequeña playa en forma de media luna " "

Con una geografía muy particular, con los acantilados como protagonistas, las playas en Cinque Terre son muy apreciadas. Y no solo por su belleza, también por no ser demasiado abundantes. Este colorido pueblito de pescadores cuenta con dos pequeñas playas. Una de ellas se encuentra junto a la plaza principal, y la otra está en el extremo este del pueblo. Para llegar hasta esta pequeña joya a la que van sobre todo los lugareños, y no suele estar muy concurrida, hay que atravesar una pequeña gruta.

Para muchos, Vernazza es el pueblo más bello de todos. Lo descubrirás paseando por sus coloridas calles, pero también puedes comprobarlo subiendo hasta el Castello Doria, uno de los puntos donde encontrarás las mejores vistas.

3. Visitar la iglesia de Santa Margarita de Antiochia

Junto al Puerto deportivo, la iglesia de Santa Margherita di Antiochia Getty Images/iStockphoto

Este templo del siglo XIII, de estilo románico-genovés, es el edificio más importante de Vernazza. Se encuentra en una pequeña bahía cerca del puerto y está constuido casi sobre la roca. Es otro de los lugares imprescindibles para visitar.

4. Riomaggiore

Pueblo de Riomaggiore en Cinque Terre

Enclavado entre dos colinas, tiene tanto encanto como grandes escalinatas. Sus casas con fachadas de colores descienden hasta el pequeño puerto. Te recomendamos visitar la iglesia de San Giovanni Battista. Está en la parte alta de Riomaggiore. Mentalizate para subir y bajar escaleras, que aunque puede ser agotador, forman parte del encanto de este pequeño pueblo.

5. Subir a los acantilados

Vista del pueblo de pescadores de Vernazza desde los acantilados Getty Images/iStockphoto

Desde los acantilados tendrás una imagen insuperable de los pueblos y la costa. Estás en un entorno único, y practicamente mires donde mires, el espectáculo lo tienes garantizado.

6. Explorar los alrededores de Corniglia

Vista de Corniglia Cinque Terre Getty Images/iStockphoto

Situado a unos 100 metros sobre el nivel del mar, Corniglia es el único de los cinco que no tiene puerto y también el más tranquilo. Para llegar tendrás que enfrentarte a 382 escalones (Scalinata Lardarina), pero te aseguramos que el esfuerzo se verá recompensado con unas maravillosas vistas. Y si te parece demasiado, siempre puedes optar por coger el autobús. Explora los alrededores, donde no faltan los senderos y los viñedos rodeando el pueblo. Y para visitar, el monumento más importante es la iglesia de San Pietro, construida en el siglo XIV, en estilo gótico de Liguria.

7. El Parque Nacional Cinque Terre

Bahía de la playa de Manarola, Parque Nacional Cinque Terre SAVINI IVAN

Este parque nacional italiano es el más pequeño del país, pero uno de los más bellos. No hay tarifa de entrada. A excepción del Sendero Azurro, el resto de rutas, que son unas 48, son gratis desde el mes de noviembre hasta Pascua. Encontrarás impresionantes acantilados, espacios para senderismo y miradores impresionantes.

