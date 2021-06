Las cinco mejores playas de Murcia para visitar este verano

Aunque Murcia es un destino turístico que a menudo se ve eclipsado por otras áreas más populares de la costa levantina, lo cierto es que no está exenta de encantos, que pasan por ruinas romanas y otros sitios monumentales, una excelente oferta gastronómica (no en vano se conoce a Murcia como 'la huerta de España') y, por supuesto, sus playas. De hecho, su litoral no tiene nada que envidiar a otras zonas de mediterráneas, con la ventaja añadida de que, por lo general, está menos urbanizado que los destinos más populares.

Estas son las cinco mejores playas de la Región que merecen una visita este verano.

Calblanque

Situada en el término municipal de Cartagena-La Unión, Calblanque es una de las joyas ocultas de Murcia. Se trata de un área protegida de paisaje casi desértico, en la que dunas de arena dorada se unen con el azul del Mediterráneo. Además, se trata de una zona con una gran biodiversidad, en la que con suerte pueden avistarse zorros, tejones y flamencos y en la que incluso en años recientes han vuelto a anidar tortugas bobas.

Calas de Bolnuevo

Las calas de Bolnuevo se encuentran enclavadas en un área protegida en las faldas de la Sierra de las Moreras, pasando el pueblo que les da nombre, y para acceder a ellas hay que recorrer a pie un camino de tierra. Quizás por este acceso algo difícil, han logrado mantenerse menos concurridas que la playa más grande de Bolnuevo, por lo que son un lugar ideal para relajarse y disfrutar de los sonidos y la tranquilidad del mar. Además, son famosas por sus extrañas formaciones rocosas, que le dan a la zona un aspecto único.

Playa de Percheles

Arena fina y blanca, paisaje salvaje, aguas tranquilas y cálidas y sombra de palmeras son algunas de las cosas que hacen de la pequeña playa de Percheles una maravilla para visitar y darse un buen baño. Se sitúa a un pequeño paseo en coche desde Mazarrón, y representa una alternativa a las playas más urbanizadas de la bahía.

Puntas de Calnegre

Puntas de Calnegre es un espacio protegido en el término municipal de Lorca que combina una playa semiurbana más amplia de arena con pequeñas calas vírgenes. Resulta ideal tanto para explorar y darse un buen baño como para disfrutar de una puesta de sol en alguno de los chiringuitos o bares con los que cuenta.

Playa de Bahía

Una de las muchas playas del Puerto de Mazarrón, la de bahía se encuentra flanqueada por pequeñas casitas de pescadores y por el viejo hotel del mismo nombre, confiriéndole un aire de otra época. Además destaca por su arena fina y aguas excepcionalmente cálidas y transparentes, y en ella hay varios chiringuitos para disfrutar de los productos murcianos.