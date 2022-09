Así es el nuevo crucero de lujo de NCL con toboganes de caída libre, pista de karts en tres niveles y musicales de Broadway

La compañía de cruceros estadounidense Norwegian Cruise Line (NCL) ha lanzado a los mares su barco más moderno e innovador, el 'Norwegian Prima' (primero en italiano). Se trata de un buque de lujo con capacidad para 3.100 huéspedes en ocupación doble, que realizará travesías por Europa y, posteriormente, por el Caribe.

Un buque repleto de atracciones espectaculares

El nuevo crucero de NCL dispone de numerosas y espectaculares atracciones, como los toboganes más rápidos en alta mar, con una caída libre de 10 pisos. Se trata del espectacular tobogán The Drop. Pero no es el único, el Norwegian Prima también cuenta con los toboganes The Rush, ideales para medirse en duelo con tu pareja, hijos o amigos. E incluso en el crucero hay un tobogán acuático.

La pista de karts más larga en alta mar

También destacan otras atracciones modernas como el Prima Speedway, la pista de karts más larga y más grande en alta mar, con tres niveles. La sensación de conducir y competir, mientras se surcan los mares -de forma completamente segura: con sistemas de frenado automático- es increíble.

Galaxi Pavilion: simuladores increíbles de realidad virtual

El Norwegian Prima ofrece los mayores avances tecnológicos del mundo virtual en el Galaxy Pavilion, con simuladores que ofrecen desde escape rooms a carreras y aventuras que pueden hacer las delicias de niños y mayores.

Espectáculos de Broadway

El Norwegian Prima, al igual que otros barcos de la compañía NCL, ofrece espectáculos de Broadway de primer nivel. En concreto, The Donna Summer Musical, que recrea cómo la diva musical superó todos los obstáculos y llegó a la fama mundial. El espectáculo, que ha sido nominado a los premios Tony, se puede disfrutar en el teatro del barco, que cuenta con gradas retráctiles que se pueden mover y el recinto se convierte en una gran sala de baile.

Gastronomía premium en restaurantes especializados

El barco ofrece restaurantes incluídos en el precio base, de mucha calidad, como el Hudson's, con vistas de 270 grados, o el Indulge Food Hall, con comida internacional desde la India hasta Italia, pasando por América Latina o España, y otros de especialidades que son de pago extra.

Entre los de especialidades destacan Palomar, una marisquería con esencia mediterránea; Le Bistro, gastronomía francesa; Los Lobos, de comida mexicana; los asiáticos Hasuki y Nama, o el Cagney's Steakhouse, especializado en carnes de máxima calidad.

Además, el barco cuenta con diferentes bares y terrazas ideales para tomarse una copa o un coctail mientras se disfruta del viaje.

Spa, Fitness, centros de belleza...

En el Norwegian Prima, además de disfrutar de una excelente gastronomía, de las maravillosas vistas desde el mar y de las ciudades que se visitan, también se puede practicar deporte o sesiones de relajación. Así, cuentan con el gimnasio Pulse, con vistas de 270 grados del océano, equipado con los mejores aparatos de musculación.

Para los amantes del relax, el barco dispone de piscina vitality y piscina de flotación con sal, sala de vapor, sauna de infrarrojos, sala de hielo, sauna de carbón, duchas experienciales y zona de relajación. Y, por supuesto, spa con zona salón de belleza, tratamientos faciales, masajes o manicura.

En el norte de Europa y luego rumbo al Caribe

El 'Norwegian Prima' realiza viajes inaugurales al norte de Europa desde los Países Bajos, Dinamarca e Inglaterra desde el pasado 3 de septiembre. Posteriormente, llegará a Estados Unidos para, a continuación, realizar viajes al Caribe desde la ciudad de Nueva York, Galveston (Texas) y Miami en octubre y noviembre, antes de establecerse en su puerto base de Puerto Cañaveral (Florida) y Galveston (Texas) para la temporada de cruceros de 2023 y 2024. El barco fue bautizado el pasado 28 de agosto en el puerto de Reikiavik por la cantante estadounidense y estrella mundial Katy Perry.

