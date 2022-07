Una pareja española reserva un camarote en el crucero más largo de vuelta al mundo por 152.000 euros

Royal Caribbean International ha cerrado la primera reserva en España para el Ultimate World Cruise, el crucero más largo y completo que viaja a más de 150 destinos en 65 países y visita once de las grandes maravillas del mundo. Durante 274 noches, la pareja afortunada navegará a bordo del Serenade of the Seas en un viaje de ida y vuelta desde Miami del 10 de diciembre de 2023 al 10 de septiembre de 2024. La reserva se ha realizado a través de la agencia Nautalia en Andalucía e incluye un camarote con balcón y vistas al mar por un valor de 152.000 euros.

El Serenade of the Seas en aguas de Kotor (Montenegro). FomaA

Una reserva especial

Sergio Arévalo, director de ventas en España de Royal Caribbean International, explicó: "El Ultimate World Cruise ya ha demostrado ser muy popular entre los viajeros de todo el mundo, pero esta es una reserva muy especial, la primera que se realiza en España. Cada vez hay más viajeros que buscan hacer que su próximo viaje sea especial, y el Ultimate World Cruise es un crucero único con el que Royal Caribbean demuestra su capacidad para sorprender y continuar ofreciendo nuevas experiencias".

El Serenade of the Seas en aguas de Alaska. Royal Caribbean

Una aventura espectacular

Durante los nueve meses de su crucero, tendrán la ocasión de visitar destinos como Casablanca en Marruecos, Qaqortoq en Groenlandia y Shimizu en Japón, la puerta de entrada al Monte Fuji. Durante el viaje podrán descubrir muchas de las maravillas del mundo, desde el Machu Picchu en Perú al Taj Mahal en India, y disfrutar de distintas culturas y pintorescas costas en cada rincón del mundo, todo en una aventura espectacular.

Entre las comodidades que la pareja española disfrutará a bordo están el teatro, un Spa, gimnasio, minigolf, escalada en roca y diversas fiestas. En el barco hay un club nocturno, una sala de cartas y un programa de juegos. Los viajeros también pueden asistir a conferencias de invitados especiales y tomar clases de elaboración de cupcakes, baile, sushi e idiomas, entre otras muchas actividades.

La travesía se divide en cuatro tramos que se pueden reservar por separado Royal Caribbean

Cuatro expediciones

Se puede reservar el Ultimate World Cruise completo o elegir entre alguna de las extensas cuatro expediciones que recorren América, Asia y el Pacífico, el Mediterráneo o Europa del norte. El precio del crucero completo va desde unos 53.000 euros por persona en camarote interior hasta unos 73.000 euros en camarote con balcón y unos 103.500 euros en una junior suite (no están incluidas las tasas, que rondan los 4.000 euros extra). Ver todo en royalcaribbean.com

