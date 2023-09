Tres trucos para hacerte selfies chulísimos y evitar robos si viajas solo

A todos nos encanta viajar por toda la geografía de España o salir fuera del país para conocer nuevos destinos con una cultura distinta que ofrecernos. Sin embargo, muchas veces no cuadramos horarios con nuestros seres queridos o simplemente preferimos hacer una escapada nosotros solos.

Si decidimos viajar por nuestra cuenta, no vamos a tener al lado a un amigo o familiar que nos pueda hacer las fotos que queremos para guardar un bonito recuerdo en la memoria de nuestro móvil, pero no está todo perdido. Existe tres infalibles trucos para poder hacernos un selfie sin que nadie nos tenga que hacer la foto. Además, al no darle el móvil a un desconocido, hay muchas menos probabilidades de que nos lo roben.

El truco de la maleta

Cuando viajamos, solemos guardar nuestra ropa y otros objetos dentro de la maleta para desplazarnos mejor y no tener que soportar una gran cantidad de peso mientras nos movemos. Esta puede ser una forma creativa de conseguir el mismo efecto que un trípode para poder hacernos una foto a nosotros mismos sin la necesidad de pedirle a alguien que nos la tome. Para ello, solo tendrás que bajar el asa de tu maleta hasta que se quede regulada con la medida exacta para que pueda sostener tu móvil. Después, solo tienes que activar el temporizador y posar enfrente de tu monumento favorito.

El truco de la mascarilla

A pesar de que en España ya no es obligatorio utilizar la mascarilla por la calle, existen destinos extranjeros en los que su uso sigue siendo bastante común. Si viajas a lugares donde es recomendable tenerla, eres una persona de riesgo o simplemente la llevas porque lo prefieres, también puedes usar este objeto para ayudarte a hacer tus selfies. Lo único que tienes que hacer es buscar un soporte recto y estable como un árbol o una farola y atar tu dispositivo a este con la mascarilla.

El truco de la zapatilla

Si no tienes una mascarilla, estás cerca de algún objeto estable o ese día no llevas contigo tu maleta, también puedes usarte a ti mismo como trípode del móvil de una forma distinta a la que estamos acostumbrados. En vez de agarrar tu smartphone con las manos y pulsar para sacar la fotografía, también puedes poner la cámara frontal y el temporizador y sujetarlo con el pie. Para ello, deberás sentarte en el suelo con las piernas estiradas, poner tu pie en el ángulo que desees y sea estable para tu móvil y tomar tu retrato.

