La empresa Booking.com ha llevado a cabo un estudio para analizar cómo cambiarán los viajes en 2023, un año en el que se espera el regreso de los viajes a las agendas y planes de la mayoría de las personas.

Usted ha señalado que en los viajes no se puede dar nada por sentado. ¿A qué se refiere exactamente?Claramente, la pandemia nos ha enseñado de manera masiva que la vida puede dar un giro radical en apenas unos días, de ahí que no podamos dar por sentado nada en relación con la vida ni con los viajes. De un día para otro pasamos de vivir nuestras vidas a vivir una vida que no nos pertenecía, teniendo que dejar de lado los momentos con nuestros amigos y familiares. Por ejemplo, la pandemia ha dado un impulso a la tecnología en todos los ámbitos y el 39% de los viajeros españoles dicen que recurrirán a la realidad virtual para inspirarse y decidir su destino, y la probabilidad de viajar a destinos que no se habrían considerado si no fuese por poder experimentarlos virtualmente será del 44%. Esto hace unos años era impensable y por eso no se puede dar nada por sentado.

Hace unos meses la Comisión Europea cargó duramente contra algunas OTAs, concretamente contra Booking y Expedia, por su posición de dominio en las reservas hoteleras, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia incluso ha abierto un expediente sancionador contra su empresa. ¿Cómo está este tema ahora y qué tiene que decir al respecto?Hemos colaborado y seguiremos colaborando con la CNMC para responder a cualquier cuestión relativa a Booking.com España. Booking.com siempre ha trabajado y seguirá trabajando junto a sus colaboradores en el sector de los viajes, un sector que recientemente ha empezado a mostrar signos de recuperación mientras el contexto económico global se torna cada vez más incierto. Nuestro compromiso continúa siendo el mismo: atraer y asegurar la demanda para todos los alojamientos de nuestra plataforma y ayudarles a llenar sus habitaciones a diario.