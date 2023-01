La prisa por llegar a casa, el caos del aeropuerto y el estrés por llevar todas las maletas y a los niños a cuestas provoca, en muchas ocasiones, que olvidemos algo en el avión o en el aeropuerto.

El departamento de objetos perdidos de AENA no da abasto y es que las cosas que la gente se deja olvidadas en los aeropuertos no dejan indiferentes a los trabajadores que pasan de preguntar: “¿De qué color es la cartera que ha perdido?” a “¿Lleva usted puesta la dentadura postiza?

Según ha contado AENA a Business Insider lo que más se encuentran son maletas, complementos, así como dispositivos electrónicos, pero hay de todo, y cuando dicen de todo es de todo.

Un montón de ladrillos

En la web de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea insisten: "Si has olvidado alguna de tus pertenencias en uno de nuestros aeropuertos, contacta con ellos y expón tu caso explicando qué día ocurrió y en qué rango horario, en qué aeropuerto crees que lo dejaste olvidado". Pero a ver con qué cara te presentas en el aeropuerto diciendo que te has dejado un montón de ladrillos, como pasó en una ocasión.

Un cortacésped

Nos llevamos las manos a la cabeza cuando leemos los objetos prohibidos por AENA a bordo de un avión, incluso se han hecho monólogos al respecto. Desde ballestas y hachas, hasta extintores, pasando por estrellas arrojadizas (las de los ninjas), pero, lo cierto es que si lo ponen en el listado por algo será. De hecho, uno de los objetos sin dueño encontrados en un aeropuerto fue un cortacésped.

La dentadura postiza sin dueño

¿Qué pasa si no lo reclama nadie? AENA responde: "Los objetos olvidados son llevados a la oficina de objetos perdidos del aeropuerto, donde son etiquetados, indicando el día, lugar, tipo de objeto y características del mismo. El proceso es distinto dependiendo de donde se encuentre el aeródromo". Así es, dependiendo de la comunidad, aeropuerto o compañía aérea, los objetos son donados, vendidos o subastados, pero… ¿Quién puja por una dentadura postiza? Sí, alguien dejó olvidada su prótesis dental en el aeropuerto.

¿Cómo reclamo un objeto perdido? Depende del lugar donde haya sido perdido. Si es el aeropuerto, cada uno de ellos tiene habilitados en sus webs un apartado de objetos perdidos; si, por el contrario, ha extraviado en el avión, es la aerolínea la que se hace cargo.

Iberia lo explica todo en su web: "Los documentos de identificación personal (D.N.I., Pasaportes, etc.) son entregados a las autoridades aeroportuarias. Por limitaciones de almacenamiento, custodiamos los artículos encontrados durante un mes como máximo desde la fecha de su localización. Los productos perecederos son destruidos al día siguiente".

Por norma general, los objetos son custodiados durante 30 días, pasado ese mes se considera excedente en el caso de Iberia. En otros, permanecen en las oficinas por períodos más largos, entre dos meses a dos años, siguiendo las normativas vigentes en esa comunidad (municipales, regionales o nacionales), pasado ese tiempo son retirados por los Ayuntamientos locales, en otros pueden ser cedidos si nadie los reclama.

Vestido de novia, a la fuga

A la hora de llevar a cabo la reclamación del objeto extraviado, AENA nos pide rellenar un formulario describiendo las pertenencias, fechas, número de vuelo, información de contacto, etc. El formulario deberá ser enviado a vlc.objetoshallados@aena.es. "Sé tan preciso como sea posible, -insiste AENA- la información facilitada deber ser suficiente para identificar inequívocamente tu objeto. Si es posible, adjunta fotografía del objeto".

"Un vestido blanco" debió ser la única descripción que le tuvo que llegar a AENA, ya que se encontraron un vestido de novia sin dueña. Un guiño a Novia a la fuga, aunque esta Julia Roberts usó un avión en vez de un caballo.

Una moto por piezas

¿Querrían ahorrarse el ferri? ¿O que no le robaran la moto en el parking del aeropuerto, quizás? De poco sirvió la maniobra porque se dejaron olvidada la moto, eso sí, por piezas.

Una bombona de butano

Parecía que eso de "Abre, soy el butanero" se había quedado obsoleto, pero esta vez el que transportaba la bombona de butano no subió escaleras y optó por coger un avión. Eso sí, sin la bombona, que fue encontrada en el aeropuerto. Mucho debía de pesar el equipaje para no darse cuenta de que faltaba la bombona de butano.

Al agua patos

Aletas, bidones de agua, medallas de deporte, piscinas hinchables y velas de windsurf, son algunos objetos relacionados con deportes acuáticos que han sido encontrados en los aeropuertos, pero ¿un equipo de oxígeno? Esperamos que el dueño de este objeto tuviera uno de repuesto.

Del coche al avión y tiro porque me toca

Por normal general, la gente que viaja en avión lo hace para ahorrarse el trayecto en coche, pero eso no significa que no quieran llevarse partes de su monovolumen a cuestas. Se han encontrado volantes, limpiaparabrisas e incluso una antena parabólica, ¿por qué no?

Espíritu navideño

Hay quien prefiere llevarse ciertos objetos de viaje en vez de comprarlos en el lugar de destino, o eso parece, porque los trabajadores de AENA se han encontrado árboles, belenes, colchones e incluso lápidas. También se han encontrado boletos de lotería, suponemos que no sería un décimo ganador, o sí, porque Hacienda se queda cada año con 50 millones de euros de premios de lotería no cobrados. El Estado reinvierte la mayor parte del dinero que los premiados no reclaman en políticas sociales.

Un juego de pértigas

Volvemos a la sección de 'objetos prohibidos' publicada por AENA en su web. En el apartado 'Herramientas de trabajo', se exponen los siguientes objetos que no pueden ser subidos a bordo de un avión y entre los que destacan: bates de béisbol, palos de golf, remos de kayak, palos de artes marciales o tacos de billar, entre otros. El caso es que el dueño del juego de pértigas no se dio por aludido o por lo menos no hasta el último momento, ya que fueron encontrados por los responsables de objetos perdidos.

Lo mismo los dejó adrede para no pasar por el bochorno del control de equipaje, quien sabe.

