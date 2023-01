Desde hace un año, el tamaño del equipaje se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los usuarios a la hora de escoger sus billetes de avión. Ryanair, Iberia o Vueling son solo algunas de las aerolíneas que tienen restricciones para viajar en cabina con maleta de mano de forma gratuita, poniendo en jaque el tamaño y el peso al que estábamos acostumbrándonos y obligándonos, en muchos casos, a pagar un extra, ya sea por subir otra pieza con nosotros o por facturarla y que vaya en la bodega. Así, la nueva normativa interna que afecta a la mayoría de compañías, nos ha llevado a repensar cómo viajamos y qué necesitamos para hacerlo de forma cómoda y sin sustos antes de embarcar.

La clásica maleta de cabina, con medidas estándar de 55x40x20 centímetros, ya no es útil para todos los vuelos, dejando paso a la bolsa de mano que con unas proporciones aproximadas de 40x20x25 centímetros parece adaptarse mejor a las exigencias de la mayoría de las aerolíneas. Un punto, por lo que parece, de no retorno que nos ha llevado a estudiarnos una y mil veces los mejores trucos para hacer el equipaje sin dificultad, pero que no siempre funcionan. Sobre todo, cuando planteamos escapadas invernales que exigen varias prendas de abrigo o vacaciones de más de una semana en las que no queremos tener que estar haciendo la colada.

Pero, cuando un problema de esta índole surge, las marcas no pierden el tiempo en dar con soluciones variadas que se adapten a todos los usuarios, a sus necesidades y a sus exigencias. Así, desde hace algunos meses, es fácil dar, a través de diversas vías, con bolsas de mano y maletas mini que, sin infringir las restricciones de capacidad comunes para la mayoría de aerolíneas, nos permiten viajar con todos nuestros imprescindibles. Y nosotros, desde 20deCompras, hemos reunido nuestras cinco favoritas de Amazon para ayudarte en la elección y evitar el estrés previaje que se apodera de la mayoría.

Bolsas de mano con gran capacidad para el avión

Para los que buscan un equipaje de mano que sea fácil de transportar, la mochila de SZLX puede ser lo opción perfecta. Con más de 6.000 valoraciones y rozando las cinco estrellas doradas, esta propuesta tiene unas dimensiones de 41x27x17 centímetros y una capacidad repartida en varios compartimentos que nos ayudará a organizar el equipaje (uno de ellos es perfecto para llevar el calzado). Está disponible en seis colores y, además, en Amazon se pueden escoger otros tamaños en caso de requerir más espacio.

Incluye carga USB para asegurar que no nos quedamos sin batería. Amazon

En la misma línea, pero con mayor capacidad, va la siguiente propuesta de BJLFS: también con cómodas asas acolchadas para su transporte y con un diseño compartimentado que favorece la organización del equipaje. En esta ocasión, las dimensiones son de 40x20x25 centímetros y un espacio disponible de hasta 39 litros si se abren las cremalleras dobles. Incluye puerto USB para cargar el móvil y, como extra, un bolsillo antirrobo en la parte posterior para poder llevar la documentación sin riesgo.

Cabe sin problemas bajo el asiento del pasajero de delante. Amazon

Para los que buscan un diseño tradicional de mano que les facilite la organización rápida del equipaje, este pack de bolsas de cabina disponible en cuatro colores puede ser la apuesta perfecta. Cabe destacar que el modelo escogido, el de Spaher a la venta en Amazon, cuenta con la etiqueta del ecommerce que garantiza una alta puntuación de los usuarios y un buen precio disponible, así como su disponibilidad para su envío inmediato. Las medidas son de 40x20x25 centímetros, se agarra con doble asa y vienen dos del mismo tamaño.

Su punto fuerte es, sin duda, que vienen de dos en dos. Amazon

Los modelos con formato tipo neceser también son muy prácticos, ya que pueden ser bien nuestro único equipaje de mano bien acoplarse a las maletas como segunda pieza. El modelo de Kono es perfecto para estos usos, puesto que sus medidas de 40x20x25 permiten que sea equipaje de mano y ofrece una capacidad de 20 litros, perfecta para pequeñas escapadas. Se puede llevar como bolsa de mano, de hombro o encima de la maleta

Está reforzada y es impermeable, por lo que es menos adaptable que otros modelos. Amazon

Por último, para los que buscan medidas más ajustadas, está esta bolsa de viaje de Anshuke de 39x18x30 centímetros, aproximadamente, con las dimensiones de un neceser grande, pero compacto. Tiene varios compartimentos: el general (con uno mini extra), uno lateral y el inferior, pensado para guardar zapatos. El tejido es de calidad e impermeable para que la ropa siempre llegue en las mejores condiciones. Está disponible en cuatro colores, aunque, cuidado, no todos tienen el mismo precio.

Su aspecto reducido no va a la par de la capacidad amplia que ofrece. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.