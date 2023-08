Cuánto puede costarme alquilar un coche para una escapada de solo un fin de semana

Cuando se habla de alquiler de coches, la mayoría piensa en vacaciones en islas u otros países donde uno no puede llevarse su propio coche y necesita otro para desplazarse. Pero, la verdad es que más allá del alquiler de coches vacacional en islas u otros países (o ciudades) también se puede alquilar un vehículo para una escapada de fin de semana donde no quieres llevar tu coche, para la que tu vehículo no está preparado o para aquellas personas que no tienen coche. No importa el motivo, puedes alquiler un coche en Madrid, por ejemplo, para subir a la Sierra un fin de semana con la familia sin necesidad de salir de España.

La cara desconocida de renting de coches es la de periodos cortos de tiempo y en una misma ciudad o país. Una escapada rural con la familia de fin de semana, por ejemplo, con salida desde la ciudad habitual del conductor es una opción más fácil y económica si escogemos ciertas tarifas de algunas empresas de alquiler de coches que ofertan precios especiales para los periodos cortos de tiempo, ideales para familias sin vehículo, por ejemplo.

Sixt es una de estas empresas que tienen ofertas de alquiler de coches, en la mayoría de las ciudades españolas, ideales para escapadas cortas de fin de semana. "Si tiene intención de recoger el vehículo después de las 12:00 del viernes y devolverlo antes de las 9:00 del lunes, accederá a nuestras ofertas de fin de semana y nuestro sistema le aplicará automáticamente la tarifa más económica", apuntan desde la empresa de alquiler.

¿Por qué alquilar un coche para un fin de semana?

La empresa de alquiler de coches Sixt ha recogido en su página web una serie de ventajas de alquilar coches para un fin de semana. Y, lo mejor es que los "alquileres de fin de semana vienen con kilometraje ilimitado" para que puedas explorar todo lo que quieras, al mejor precio y con todo lo que necesites incluido en él.

- Escapada urbana. Diríjase a una nueva ciudad por unos días. Sixt cuenta con sucursales en el centro de la ciudad, estaciones de tren y aeropuertos.

- A la aventura. Los servicio de One Way permiten conducir a un destino en uno de los vehículos que ofrece Sixt y devolverlo en una sucursal diferente de otra ciudad.

- Lujo y diversión. A quién no le gusta estrenar un coche único, nuevo y de lujo al alcance de cualquier bolsillo. Con los vehículos de alquiler puedes conducir marcas de fama mundial como BMV, Maserati o Jaguar, aunque sea por un fin de semana.

- Ocasiones especiales. Sixt también ofrece las mejores ofertas de alquiler para fin de semana con coches de primera calidad por si se trata de una ocasión especial.

