Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y muchas personas ya tendrán un destino mirado o, incluso, los vuelos y los hoteles reservados. No obstante, una de las cosas que dejamos para última hora en cuanto a organización de un viaje es el alquiler, o no, de un coche. Por desconocimiento de empresas de alquiler, por miedo a coger un coche nuevo o por no tener información de precios y tarifas al alcance de la mano, muchas veces no aprovechamos al máximo nuestro viaje y no alquilamos un vehículo. Por eso, quedarte sin dudas antes de alquilar un coche en vacaciones es primordial.

Llegar a un destino nuevo y disponer de un coche para recorrer de punta a punta la isla donde pasamos las vacaciones, por ejemplo, es una ventaja a la que no deberíamos renunciar. Hoy en día, hay mucha oferta de coches de alquiler, hay hasta opciones eléctricas y baratas, así que parece una locura no aprovecharlas.

Solo hay que seguir una serie de tips para alquilar un coche barato estas vacaciones y estar atento a los requisitos y a las condiciones. Desde 20deCompras hemos querido ayudarte con las preguntas que más se hace un usuario al alquilar un coche y con una comparativa entre algunas de las empresas de alquiler más utilizadas. De esta forma, podrás cerrar, por fin, el último paso de tus vacaciones: alquilar un coche. Dos de las empresas con más búsquedas y reservas en internet desde España son Goldcar y Sixt. Ambas son ideales para viajar, por ejemplo, a las islas españolas con avión y poder recorrerlas fácilmente, económicamente y en poco tiempo con un coche. Tienen también presencia en Europa, tanto Sixt como Goldcar, pero, a nivel europeo existen otras como Europcar o AutoEurope.

Cómo alquilar un coche barato

Si viajas a las Islas Canarias o las Baleares, por ejemplo, te recomendamos que mires Sixt o Goldcar para recorrer sus islas de manera fácil. Y, alquilar un vehículo también será muy rápido. Sixt destaca por la amplia flota de vehículos de los que dispone. Da igual si necesitas un coche de 7 u 8 plazas, si quieres que sea eléctrico o, incluso, si quieres recorrer la isla en un descapotable, Sixt tiene el coche perfecto para ti. Solo tendrás que indicar el aeropuerto donde aterrizas para recoger el coche (y que lo tengan listo) y el modelo que quieres. Para elegirlo, lo tendrás fácil, ya que desde la página web te aparecerán las características del coche y cuánto pagarás al día.

Lo que caracteriza a la otra empresa, Goldcar, es su nueva opción Key'n Go, con la que podrás recoger las llaves sin pasar por el mostrador para no perder ni un minuto de tus vacaciones. En menos de un minuto y tres fáciles pasos que te explican desde una aplicación móvil, accederás a tu llave del coche para comenzar el viaje y recorrer tu destino de forma rápida y económica. Y, los precios van desde los 25 euros.

¿Qué cubre el seguro del coche de alquiler?

Otra de las preguntas que más se hacen los usuarios es qué cubre el seguro del coche que alquilamos. El precio de alquilar un coche incluye el coste del seguro obligatorio del automóvil, es decir, una póliza de responsabilidad civil. Lo que significa que el usuario deberá hacer frente al pago de otros desperfectos si no contrata una póliza ampliada. Así que, este punto deberías dejarlo bien claro si no quieres un viaje con sorpresas.

Lo que está claro es que cuando alquilas un coche en una isla, por ejemplo, los conductores lo recogen con el depósito lleno, con todas las garantías listas para emprender el viaje y libre de preocupaciones si lo reservas a todo riesgo.

