Los Beatles y otros seis imprescindibles de Liverpool para celebrar el Festival de Eurovisión

La música inunda cada rincón de la ciudad de Liverpool desde que cuatro fabulosos jóvenes conocidos como The Beatles revolucionaran la industria discográfica y la vida de todos. El M&S Bank Arena es el escenario elegido para el festival de la canción, pero para quienes tengan entrada para disfrutar del festival como para quienes no la tengan hay muchos lugares que ver antes. Liverpool es cultura y diversión. Si no es ahora, habrá que ir tarde o temprano.

La música inunda cada rincón de esta ciudad. Para el festival de Eurovisión el escenario elegido ha sido el M&S Bank Arena

Entrada al museo The Beatles Story. Getty Images

THE BEATLES STORY

Si hasta aquí hemos llegado gracias a la música, la música con mayúsculas tendrá que ser nuestra primera parada. Las gafas de John Lennon, la primera guitarra de George Harrison, la batería de Ringo Starr, letras escritas a mano por Paul McCartney… Todo, absolutamente todo lo que podamos imaginar sobre la banda más famosa de Liverpool, y en realidad del mundo, está en este museo situado en el Royal Albert Dock, que se puede recorrer mediante audioguías en todos los idiomas. Incluye una reproducción del local donde The Beatles tocó por primera vez, Cavern Club, aunque quizás lo mejor sea visitarlo. Está en el número 10 de Mathew Street (ojo, hay un local en la acera de enfrente que se llama Cavern Pub, pero no es el auténtico).

Complejo de ocio Royal Albert Dock. George Clerk

ROYAL ALBERT DOCK

No solo por conocer los secretos de The Beatles tenemos que venir hasta aquí. La principal atracción de la ciudad es precisamente este complejo de muelles y almacenes inaugurado en 1846 a orillas del río Mersey, la primera estructura de Reino Unido construida sin madera, con hierro fundido, ladrillo y piedra, por la que pasaban barcos cargados con brandy, té, tabaco… Hoy es un gran centro para el ocio, con restaurantes, tiendas y una noria, The Wheel of Liverpool, de 60 metros de altura, que ofrece unas estupendas vistas de la ciudad. Royal Albert Dock tiene dos interesantes museos más: el Marítimo, sobre la historia del puerto, y la Tate Liverpool, de arte contemporáneo. albertdock.com

Museo de Arte de Liverpool. iStock

WALKER ART GALLERY

Muchos serán los que descubran esta galería de arte cuando en torno a ella se despliegue la alfombra turquesa por la que los participantes en Eurovisión deben pasear antes de que comiencen las galas. Más allá del momento fan, merece la pena adentrarse en ella ya que alberga una de las colecciones artísticas más importantes de Inglaterra fuera de Londres. Es la ‘National Gallery del Norte’, en la que podremos ver cuadros de Rubens, Rembrandt, Degas, Monet o David Hockney, entre otros. Está situada muy cerca del Saint George’s Hall, edificio emblema de Liverpool, construido en 1841 en estilo neoclásico, sede ahora de la Ceremonia de Inauguración del festival. liverpoolmuseums.org.uk

Conocida como la "National Gallery del Norte", la Walker Art alberga una de las colecciones de arte más importantes del Reino Unido, con obras de Rubens, Rembrandt y Monet

Vista panorámica de Liverpool. Getty Images

BALTIC TRIANGLE

Atención instagramers: si buscáis un barrio “cool” para hacer fotos y subirlas a vuestras redes sociales, este es el sitio. Muy cerca del Royal Albert Dock, en pleno centro de la ciudad, con Jamaica Street como una de las calles de referencia, este barrio divertido y creativo ocupa el espacio de lo que un día fue una zona repleta de almacenes donde se acumulaba la madera procedente de los países nórdicos. Las paredes de ladrillo de las antiguas fábricas se han convertido en murales donde reina el “street art”, con grafitis universalmente conocidos, como las alas de Paul Curtis. Aquí abre sus puertas todo un templo para foodies: The Baltic Market, lo más en comida callejera. baltictriangle.co.uk

Monumento a Eduardo VII con el Royal Liver Building al fondo. Getty Images

ROYAL LIVER BUILDING

La amenaza del desarrollo urbanístico sobre el frente marítimo ha sido el argumento esgrimido por la Unesco para retirar a Liverpool el título de Patrimonio de la Humanidad. A pesar de ello, la ciudad no ha perdido su impronta gracias a edificios como Las Tres Gracias, en Pier Heard, antiguas sedes navieras construidas entre 1903 y 1916. Son Cunard Building, Port of Liverpool Building y Royal Liver Building, que llegó a ser el más alto de Europa. Sobre las torres de este último, los Liver Birds, pájaros mitológicos, lo vigilan todo… ¿Alguien quiere verlos de cerca? Es posible: existe un tour que recorre los rincones de este histórico monumento que en la planta 15 cuenta con un espectacular mirador. rlb360.com

Invernadero Palm House en Sefton Park. iStock

SEFTON PARK

Una alfombra amarilla de narcisos se extiende alrededor del lago de este idílico parque, auténtico pulmón verde de la ciudad, perfecto para olvidarse del bullicio y pasear tranquilos por cualquiera de sus senderos. Habrá que buscar la fuente de Eros, la estatua de Peter Pan, una reproducción de la que existe en el Hyde Park de Londres, y sobre todo el fabuloso edificio de cristal conocido como Palm House. Inaugurado en 1872, este invernadero de estilo victoriano protege una colección botánica con más de 4.000 plantas entre las que destacan las palmeras (hay hasta veinte variedades) y las orquídeas. Visitarlo es ¡toda una experiencia sensorial! palmhouse.org.uk

Apúntate a nuestra Newsletter de Viajes y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo