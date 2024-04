La verdad sobre el mito de que los vuelos son más baratos si navegas en modo incógnito en internet

La mayoría de los billetes de avión se compran ya por internet, y los precios de los mismos son bastante oscilantes. En torno a ello se han creado algunos mitos o estereotipos acerca de cómo actuar para encontrar los vuelos más baratos. Pero, ¿qué hay de cierto en ellos?

Uno de los mitos más difundidos es que si navegamos en modo incógnito, encontraremos los billetes más baratos o, al menos, no seremos víctimas de grandes subidas entre búsqueda y búsqueda.

El diario Daily Mail recoge en un reportaje que en realidad, esta afirmación no es más que un mito. La idea errónea es que las webs de las aerolíneas utilizan cookies para rastrear la actividad en internet de compradores potenciales.

Según esta idea preconcebida, una vez que las páginas web identifican que alguien está buscando un billete específico, pueden empezar a aumentar los precios.

Pero los economistas, los expertos en viajes y las plataformas de reservas insisten en que simplemente no es así como se fijan los precios de los billetes de avión, y es totalmente falso.

"Es el consejo de hacking para viajes que nunca morirá. Es una tontería total", afirma Clint Henderson, editor en jefe de The Points Guy. "Lo he probado yo mismo durante dos décadas y nunca he encontrado una oferta más barata usando un navegador de incógnito", añade.

Henderson también señaló un estudio de 2016 de Consumer Reports que realizó 372 consultas separadas para una serie de vuelos durante dos semanas en navegadores con cookies activadas y desactivadas.

Si bien para casi todos se generaron los mismos precios, en 42 casos hubo discrepancias. En 25 de esos casos, el navegador en modo privado sí arrojó resultados más baratos, pero en 17 fue más caro.

Así se establecen las tarifas

Henderson explicó cómo las aerolíneas establecen realmente las tarifas: en casi todos los casos, ocupan diferentes asientos en la cabina del avión. Los asientos en esos grupos se venderán a diferentes precios.

Las tarifas más caras contienen los últimos asientos que se asignarán. Por otro lado, las tarifas más baratos se llenarán antes.

"La reserva de viajes de última hora conduce a los billetes más caros porque se han agotado todas las clases de tarifas más baratas", afirma Henderson.

Si los billetes se venden rápido, las aerolíneas cerrarán las categorías más baratas y comenzarán a dirigir a los compradores a asientos más caros. Si las entradas se venden más lentamente de lo esperado, se abrirán grupos más baratos para vender más asientos.

Ciertos grupos, o asientos dentro de grupos, solo estarán disponibles dentro de un período determinado antes de la fecha del vuelo. Por lo tanto, los precios están determinados por la demanda actual, el número de asientos que aún están disponibles y el momento de la reserva.

De hecho, un estudio reciente realizado por economistas de la Universidad de Chicago, la Universidad de Texas, Berkeley y Yale reveló que ni siquiera se consideran los precios de otros vuelos similares ofrecidos por otras aerolíneas.

Según Henderson, lo mejor que pueden hacer los consumidores es configurar una alerta de vuelo de Google y controlar el precio durante un par de semanas.

La ventana óptima es de tres a cuatro meses antes de un vuelo nacional y de seis a ocho meses antes de un vuelo internacional, dijo.

Al alimentar el mito de que las tarifas se ajustan dinámicamente según el historial de navegación y el interés, es probable que generalmente cambien mucho y tiendan a subir.

"Cuando Internet despegó, de repente los consumidores pudieron ver varios precios para el mismo billete en sitios como Expedia o Kayak. Y desde entonces la gente ha pensado: 'Si me muestran precios diferentes, entonces la aerolínea debe poder rastrearme de alguna manera", dice

Otro fenómeno que impulsa el mito es que cuando se utiliza un sitio de comparación como Skyscanner o Google Flights, los precios a veces, pero rara vez, saltan después de que el usuario sea redirigido a una nueva página web para comprar el billete.

Los expertos dicen que esto se debe a que los datos que leen cuando navegan son datos "almacenados en caché". Eso significa que puede retrasarse hasta unas pocas horas y solo cuando se procede a comprar el vuelo se proporciona el precio en vivo.