Los móviles POCO, marca vinculada a Xiaomi, se distinguen por las atractivas prestaciones que concentran sin desviarse de la calidad-precio. Una esencia, bien conocida por su comunidad, que potencia en el POCO F5 Pro, su atractivo y vitaminado gama alta.

POCO primero actualizó su serie X, la superventas, y después hizo lo propio con la F, la de mayor rango. Lanzado junto al POCO F5, el POCO F5 Pro cuesta 580 euros en su versión de 8 GB + 256 GB, 630 euros en la de 12 GB + 256 GB (la que ha probado 20Bits para este análisis) y 650 euros en la de 12 GB + 512 GB.

Su diseño puede no decir demasiado e incluso dejar algo frío cuando se ve en fotos, sensación que cambia por completo cuando se tiene en la mano. En color negro transmite sobriedad dentro de que sus laterales traseros desprenden ecos gaming. Más sugerente resulta en color blanco, especial por la textura agradable de su acabado, que camufla las huellas (sin hacerlas invisibles), y por el elegante contraste entre esta tonalidad y los impecables marcos metálicos.

Lo metalizado confiere también un toque al módulo de las cámaras traseras, no obstante la parte a la que POCO podría haberle dado la vuelta, ya que el estilo de la pieza remite a las plasmaciones de hace unos años. Con 8,59 mm de grosor (más de lo que se piensa en un principio porque el blanco 'crea el efecto' de parecer más fino), pesa 204 gramos sin ver alterada la comodidad.

Pantalla WQHD+

Uno de los grandes alicientes del dispositivo se halla en la experiencia que desprende su seductora pantalla, la primera con resolución WQHD+ en el mundo POCO. Con el tamaño reconocible de la marca, 6,67 pulgadas, se beneficia de la tecnología Amoled, la fluidez de 120 Hz, los 480 Hz de muestreo táctil y un brillo máximo de 1.400 nits. Dispone de un interesante esquema de colores con el que comparar la calidad de la imagen. Lo suscitado por este panel cuenta se complementa con un sonido bastante acertado (altavoces duales, Dolby Atmos).

Las fotos con el POCO F5 Pro

POCO, salvo en excepciones (el X5 Pro y sus 108 MP), no suele incidir demasiado en las cámaras. El F5 Pro se adscribe a esa dinámica, lo que no quiere decir que el apartado desmerezca el resto de especificaciones. Las fotografías obtenidas, de hecho, no están nada mal.

El sistema fotográfico, con la grabación en 8K entre sus funciones destacadas, se construye sobre una cámara principal de 64 MP con estabilización óptica de imagen (OIS) y estabilización eléctrica (EIS). Aunque el POCO F5 tiene la misma resolución, este incorpora un sensor diferente. Esta cámara se acompaña de una ultra gran angular de 8 MP y de una macro de 2 MP (repertorio secundario cuyo perfil poco sorprendente no altera la buena apreciación general) así como, en el frontal, de una cámara para selfis de 16 MP.

Rendimiento de 'flagship'

El POCO F5 Pro (por supuesto con 5G) se sustenta en el Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, un procesador de flagship, de buque insignia, que propicia un rendimiento fluido y potente en línea con esa condición. Que sea un chipset de 2022 no importa en absoluto. Por hacerse una idea, es el procesador detrás del Motorola Razr 40 Ultra o del Nothing Phone (2).

En el terreno del rendimiento no hay que olvidar la posibilidad de la extensión de memoria, función especial que aporta RAM adicional (3 GB, 5 GB ó 7 GB extra) cogiéndola del almacenamiento.

En cuanto al sistema operativo, escenifica Android 13 según la variante de MIUI 14 para POCO. Si la personalización de Xiaomi no es de las que satisfacen del todo, en este caso ocurre algo similar y luce menos 'limpia' de lo que debería por las apps incorporadas por defecto.

POCO y Xiaomi recuperan la batería de 5.160 mAh que tanto gustó del X3 Pro. El extra respecto a la capacidad más extendida redondea el siempre seductor factor de la autonomía y el aguante sin recurrir a la carga. Admite la habitual carga rápida de 67W, por la que en poco más de media hora pasa del 10% a más del 90%. Como novedad, permite la carga rápida inalámbrica de 30W. El cargador viene incluido en la caja.

Pantalla: Amoled de 6,67 pulgadas (WQHD+, 120 hz)

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Configuración: 8 GB + 256 GB / 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB

​Cámaras: principal 64 MP + ultra gran angular 8 MP + macro 2 MP

Cámara frontal: 16 MP

Batería: 5.160 mAh con carga rápida de 67W e inalámbrica de 30W

Conectividad: 5G (4G)

Sistema operativo: Android 13 según MIUI 14 para POCO

Otros elementos: NFC, extensión de RAM, altavoces duales, Dolby Atmos, sensor de huella en pantalla, 8K, emisor de infrarrojos, IP53

Peso: 207 gramos

Precio: desde 580 euros Ficha técnica del POCO F5 Pro:

Puntuación 20Bits: 8/10 Lo mejor: la pantalla y lo bien nutrido que está en cuanto a especificaciones.

​Lo peor: la capa de software, menos atractiva de lo que debería.

