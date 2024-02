Valoración: Realme C67

Realme es de las marcas de móviles que más presente tienen la cuestión de la calidad-precio, tan determinante en las decisiones de compra. Esa inclinación se refleja en los alicientes que suelen llevar los miembros de su económica serie C, renovada con el Realme C67, un smartphone que atrae por su diseño y sus prestaciones cuidadas.

El Realme C67, primer lanzamiento del fabricante en 2024, combina rasgos de gama de entrada y de nivel medio y cuesta 219 euros si se elige la configuración de 6 GB + 128 GB ó 239 euros si se opta por la de 8 GB + 256 GB, la que ha probado 20bits (precios sin contar promociones). Siempre que el presupuesto lo permita, merece la pena decantarse por la segunda capacidad, completa y más que suficiente. Las compañías la están potenciando cada vez más ante el interés creciente de los consumidores. Antes mandaban las de 4 GB + 64 GB y las de 8 GB + 128 GB.

Diseño del Realme C67

Diseño del Realme C67 en color verde (20bits)

Su diseño resulta bonito y vistoso, en especial en el color verde (Sunny Oasis), la que otorga diferenciación al modelo. La trasera escenifica un estilo favorable a los brillos y a los efectos de color al moverlo. Las suaves y sutiles líneas dibujadas de fondo refuerzan la sugerencia que despierta la plasmación, también suscitada por sus refinados marcos metálicos. Estos deparan un agarre cómodo.

El efecto de color que produce la trasera del Realme C67 (20bits)

Los atractivos marcos del Realme C67 (20bits)

Esta parte posterior, agradable al tacto, muestra una pequeña zona, la más próxima al módulo, con otro efecto y textura, cambio que aporta un toque al diseño. La pieza de las cámaras, en línea con la tendencia imperante, sobresale para darle presencia a los anillos dorados.

La marca sabe que gustan los teléfonos delgados, y los miembros de la serie C se caracterizan precisamente por ello. El Realme C67 tiene solo 7,59 mm de grosor, aunque en fino le gana, por poco, el C53 (7,49 mm).

Una interesante pantalla

La pantalla de 6,72 pulgadas del Realme C67 (20bits)

A la pantalla no le pesa la ausencia de la tecnología Amoled (es de tipo LCD) y ofrece igualmente una experiencia tan satisfactoria como interesante dentro de que por ejemplo los vídeos de YouTube no siempre se reproducen con una calidad óptima. Sus bazas son el tamaño (6,72 pulgadas), la resolución FHD+, la fluidez de 90 Hz y un buen brillo máximo para el segmento (950 nits). Por pedir, el marco negro inferior podría haberse rebajado más, aunque se acepta al tratarse de un elemento propio del rango en el que se mueve el teléfono.

La experiencia de visualización se acompaña de un sonido estéreo estimable, terreno en el que se agradece el factor de las dos salidas de audio, prestación que a menudo los smartphones baratos recortan y que se nota.

La mejorada minicápsula para notificaciones

Dos capturas que muestran las animaciones de la minicápsula que brota en la cámara frontal (20bits)

Realme revalida su apuesta por la minicápsula, el sistema de notificaciones que brota a partir de la cámara frontal, inspirado en la isla dinámica de Apple e introducido en el C55. Si en este dispositivo decepcionaba, ahora se establece una clara mejoría dentro de que la función no se sale del esquema del complemento curioso.

Al ya conocido hecho de que esta cápsula emergente señalaba el estado de la carga e informaba del uso de datos o de los pasos realizados al andar, en su versión 2.0 se añaden las notificaciones de tiempo, el recuerdo de eventos programados y los detalles relacionados con la música que se está escuchando.

Encierra vistosidad que al oír música (también vía YouTube) surjan sencillas animaciones (la clásica barra rítmica de colores cambiantes), salga el nombre de la canción y se permitan pequeñas interacciones como la de cambiar de tema. Las animaciones de fondo también aparecen al indicar la meteorología. La configuración de la minicápsula se personaliza en el apartado de notificaciones.

La cámara de 108 MP del Realme C67

Foto en alta resolución con el Realme C67 (20bits)

Se distingue por su cámara principal de 108 MP (la del C55 era de 64 MP), un sensor Samsung S5KHM6. Las fotografías agradan y cumplen con creces cuando hay buena iluminación. No obstante, a las imágenes tiende a faltarles algo de viveza si la luz exterior no acompaña en exceso. Los selfis, sin ser maravillosos, no están nada mal. Cabe apuntar su interesante zoom de 3x, también disponible en el modo retrato.

Otro ejemplo de foto con los 108 MP del Realme C67 (20bits)

Los 108 MP se activan marcando la opción de la alta resolución. Incorpora un segundo sensor trasero, uno de 2 MP para retratos en blanco y negro, habilitado en el fondo porque en estos tiempos queda raro que solo venga una cámara.

La aplicación de cámara, en la que se echa de menos la grabación en 4K (no se puede tener de todo en el terreno asequible), muestra funciones como el modo nocturno, el modo Pro, time lapse o el efecto diorama, un clásico de Realme.

Rendimiento, autonomía y carga del Realme C67

Con conectividad 4G, el Realme C67 basa su rendimiento en el Qualcomm Snapdragon 685, un procesador del año pasado que entre otros aspectos posibilita los citados 108 MP. Se trata del mismo chipset que el del Redmi Note 13, detalle indicativo y revelador acerca del perfil del dispositivo y de con quién busca competir.

En los casos en los que convenga más potencia aparece la opción de la ampliación de RAM (pueden subirse 4 GB, 6 GB u 8 GB extra a los 8 GB existentes). En cuanto al sistema operativo, se rige por el software Realme UI, ya de partida con Android 14.

La batería de 5.000 mAh se convirtió hace tiempo en tendencia por constituir uno de los ganchos comerciales de los móviles de gama de entrada, y el Realme C67 materializa dicho parámetro. La autonomía cumple con las expectativas. La carga rápida se adscribe a los 33W, velocidad que siempre supone un punto a favor si se atiende a que todavía hay modelos económicos que solo soportan 18W.

En unos 26 minutos recupera el 50% de la energía. Si se carga cuando la batería está a mitad, obtiene el 100% en unos 45 minutos. El cargador no falta en la caja. Además, el teléfono admite carga inversa.

El carácter completo del Realme C67 se manifiesta en elementos como la tecnología NFC 360, el espacio para dos nanoSIM más la microSD (hasta 2 TB), la resistencia IP54 (al polvo y a las salpicaduras de agua), el sensor de huellas (en el lateral) y el mantenimiento de la toma de auriculares de 3,5 mm.

El Realme C67, con su caja (20bits)

Puntuación 20bits: 7,5/10

LO MEJOR * Su vistoso y sugerente diseño (especial en color verde)

​

​* Su carácter completo en su rango, con prestaciones cuidadas

​

​* Su interesante pantalla

​

​* Una cámara de 108 MP no como otras de esa resolución pero de resultados satisfactorios

​

​* Las mejoras en la minicápsula

LO PEOR * Una cámara secundaria intrascendente

​

​* Los vídeos en streaming no siempre se ven con una calidad óptima

​

​* La ausencia de la grabación en 4K

​

​* La minicápsula, aunque haya mejorado, sigue en el terreno del complemento curioso. Todavía tiene margen de crecimiento.

