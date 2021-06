La tecnología es, sin lugar a dudas, la categoría estrella de las ofertas del Prime Day de Amazon, ya que este tipo de artículos son sumamente útiles en el día a día. Pueden ayudarnos a pasarnos al lado inteligente y a hacer realidad deseos latentes como cambiarnos la televisión o, de una vez, cambiarnos a las smart tv.

Y es que, las televisiones inteligentes ya son parte de nuestro día a día. Llegaron hace pocos años para quedarse y resulta muy difícil no verlas cuando vamos a comprar un televisor nuevo. Por eso, se te pueden poner los dientes largos cada vez que acudes a una tienda de electrónica porque no puedes comprarte una. Pero con las ofertas de Amazon, esta envidia que te corroe se ha terminado. Si por el contrario, eres de los que todavía no quieres tener una porque te suena a algo inútil, estás equivocado, ya que puedes sacarle mucho provecho.

Con una smart tv puedes navegar por internet, escuchar tu música motivante, ver contenido de tu ordenador sin necesidad de cables, jugar a tus juegos favoritos o, incluso, duplicar tu pantalla del móvil. Sin olvidar, una de las características que más atrapa a la gente: ver la televisión a la carta, para tener el control de tus contenidos.

Desde 20deCompras hemos seleccionado tres ofertones que no puedes dejar escapar. Por ejemplo, uno de los últimos modelos de Samsung rebajado, nada más ni nada menos, que 399 euros. Se trata de la smart tv de 55 pulgadas Samsung QLED 4K con Alexa integrada e inteligencia artificial 4k. En resumen, uno de los mejores televisores del mercado, que solo por unas horas, ha pasado de costar 1.098,99 a valer 699,99 euros.

Su inteligencia artificial es capaz de mejorar la imagen y el sonido a calidad 4K en tiempo real, gracias al procesador de Samsung. Amazon

Modelo más económico

Para los que no puedan dejar escapar estos ofertones del Prime Day de Amazon, pero necesiten modelos más económicos por la salud de su bolsillo, también los hay. Por ejemplo, la marca TCL posee un televisor de las mismas pulgadas que el anterior, 55, que con su tecnología punta 4k posee un sorprendente brillo y una excepción resolución. Lo mejor es que cuesta menos de 400 euros, porque tiene una rebaja del 24%. Esta smart tv está equipada con Android 9.0, con aplicaciones como Google Home, YouTube Disney+ y Netflix en una magnífica resolución 4K.

Este modelo se asocia con Google Assistant, Google Home y Alexa para que tu hogar esté conectado. Amazon

Últimas horas para hacerte con una 'smart tv' rebajada

Terminamos esta lista de rebajas de Amazon en smart tv con otra oferta que no debes dejar escapar, si se ajusta a tus demandas, porque al igual que a las anteriores, le quedan pocas horas. Se trata de una Thomson rebajada hasta el 26%. ¡50 pulgadas por menos de 350 euros!

Este modelo es uno de los más económicos. Amazon

