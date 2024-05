Oppo Enco Buds2 Pro: auriculares con gran autonomía, cómodos y un sonido correcto

Valoración: Oppo Enco Buds2 Pro

En 20Bits hemos puesto a prueba diferentes tipos de auriculares, pero en esta valoración vamos a comentar nuestra experiencia con los Oppo Enco Buds2 Pro. Tras varios días probándolos, lo que más podemos destacar de ellos, aparte de su precio, es su comodidad y autonomía.

En cuanto al sonido, teniendo en cuenta su coste, debemos estar satisfechos, pero que sea considerado un modelo Pro, al menos en el nombre, quizás sea demasiado. Antes de comenzar con los puntos clave de este dispositivo vamos con una breve ficha técnica del mismo.

Ficha técnica Oppo Enco Buds2 Pro



Peso : 4,3 gramos cada auricular, 38,1 gramos el estuche de carga.

: 4,3 gramos cada auricular, 38,1 gramos el estuche de carga. Dimensiones : Auriculares 28,5 x 20,2 x 23 mm - Estuche 68,9 x 36, 6 x 28,2 mm.

: Auriculares 28,5 x 20,2 x 23 mm - Estuche 68,9 x 36, 6 x 28,2 mm. Audio : Driver de 12,4 mm.

: Driver de 12,4 mm. Resistencia : IP55 para agua y sudor.

: IP55 para agua y sudor. Batería : Auriculares: hasta 8 horas de autonomía - Estuche de carga: hasta 38 horas de autonomía. Batería de 480 mAh.

: Auriculares: hasta 8 horas de autonomía - Estuche de carga: hasta 38 horas de autonomía. Batería de 480 mAh. Tiempo de carga : Auriculares: 10 minutos equivalen a 2 horas de música. Estuche de carga: 130 minutos de 0 a 100%.

: Auriculares: 10 minutos equivalen a 2 horas de música. Estuche de carga: 130 minutos de 0 a 100%. Conectividad: Bluetooth 5.3 USB Tipo C.

Diseño elegante y comodidad

OPPO Enco Buds2 Pro 20BITS

Nada más ver su estuche, sí que tengo que reconocer que me llamó la atención por su buena presentación y acabado. Incluso da la sensación de que tiene una gama más superior de la que en realidad tiene. El estuche es bastante bonito y sus colores blanco y gris combinan a la perfección.

Es un estuche que no le hace falta nada más para dar esa sensación de calidad. Nada más abrirlo, se nos encenderá la luz de carga indicando el nivel de batería, y en cuanto quitamos los auriculares del estuche y los volvemos a colocar, podemos notar que fijan bastante bien con sus agarres magnéticos. Un punto importante para que no se nos caigan y estén seguros.

En cuanto al peso de los auriculares, es prácticamente nulo, son muy cómodos y cuando haces deporte en el gimnasio, fuera de él o te mueves rápido, no da la sensación de que se vayan a caer del oído. Además, vienen con recambios de distintos tamaños de almohadillas para adaptar nuestra comodidad al máximo.

Buena conectividad y una calidad de sonido correcta, si tenemos en cuenta su precio

OPPO Enco Buds2 Pro 20BITS

Aunque sean unos auriculares correctos con una gran comodidad y autonomía, posee un audio que, en general, lo encuentro equilibrado, normal, pero sin ninguna floritura. En mi opinión, me gustan más sus agudos que sus graves y encuentro una mayor calidad de sonido al subirlo a niveles medios que sí lo hago a niveles más altos.

Su sonido no destaca en un punto en concreto, pero repito, por su coste, está bien. Tampoco cuentan con cancelación de ruido, aunque hay que decir que no aíslan para nada mal. Es decir, logra quitar una buena cantidad de ruido exterior, pero sin llegar a niveles de otros auriculares con cancelación de ruido integrada. Característica más que habitual en este tipo de dispositivos de hoy en día.

En cuanto a su conectividad, posee una conexión Bluetooth 5.3 que, en el momento que abrimos el estuche, los auriculares se emparejan enseguida. En ese sentido, poco hay que decir. Sí que es cierto que son demasiado sensibles y si los tocas sin querer puede que pares la canción, pero a la hora de pasar las mismas responden bien.

No equipan ninguna función para poder subir el volumen, algo que es de agradecer si no llevas el móvil cerca. En cuanto te llaman por teléfono, su calidad sí que mejora gracias a su sistema de doble micrófono, además que cuenta con algoritmos de inteligencia artificial para ofrecer conversaciones nítidas. La verdad que en ese aspecto cumple muy bien.

La autonomía, su punto fuerte y el mejor

OPPO Enco Buds2 Pro 20BITS

Sin duda, aunque en unos auriculares lo más importante es su sonido, o debería de serlo, en este caso creo que la autonomía podríamos denominarlo como el punto más fuerte de estos Oppo. Esto es así debido a que tienen 8 horas de reproducción que llegan hasta las 38 si añadimos la autonomía de la caja. Es decir, prácticamente te puedes olvidar de la batería porque no es un problema.

Tras dos semanas que llevo probándolos, no durante todas las horas del día, pero si en largos ratos de los mismos, todavía no he tenido que ponerlo a cargar ni me salta el aviso de batería baja. Con lo que, en este aspecto, cumplen a la perfección y de mejor manera que otros auriculares de mucho mayor precio.

¿Cuánto cuestan los Oppo Enco Buds2 Pro?

OPPO Enco Buds2 Pro 20BITS

Los Oppo Enco Buds2 Pro están disponibles en colores blanco y negro en la propia página web de Oppo y en Amazon por 49 euros a través de este enlace.

Valoración final de 20Bits: 6,5/10

LO MEJOR - Gran autonomía, su punto fuerte



- Bastante cómodos

- Buena calidad en llamadas

- No suena mal, es correcto, pero podría ser mejor



LO PEOR - Sonido normal, un poco justo para su precio



- No tienen cancelación de ruido activa

- Quizás sus controles son muy sensibles

