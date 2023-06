Thomson se enfoca en la "innovación útil" para presentar su nueva gama de televisores: estos dispositivos ofrecen Android TV y 4K 

¿Recuerdas los anuncios que protagonizaron Fernando Esteso y Andrés Pajares con el eslogan "no compre un televisor sin ton ni son"? Si la respuesta es afirmativa, debes saber que dicha publicidad estaba protagonizada por Thomson, una de las marcas más populares en nuestro país porque fue pionera en popularizar las televisiones a color.

La historia de esta compañía empieza en 1893, cuando Thomson empezó a desarrollar electrónica de consumo y electrodomésticos. Pero después de 130 años de trayectoria, el fabricante francés amplía su gama de televisores para enfocarse en la innovación útil con el objetivo de establecer una conexión sólida con los usuarios.

Los dispositivos se presentaron ayer, 11 de junio, en Radio France (París) bajo el eslogan 'Useful innovation for everyone' (innovación útil para todos, en español); y 20Bits tuvo la oportunidad de asistir al evento.

En la presentación, Gregory Bourdet (Development General Manager de Thomson Electronic) nos explicaba que la marca ensambla sus televisores en Europa utilizando solo los mejores componentes, ofrece una garantía de tres años como prueba de su compromiso con la calidad, asegura el bajo consumo y facilita la reparación de los televisores por si tienen algún desperfecto o problema.

Así son los nuevas televisiones de Thomson

Thomson Electronic lanza más de 40 modelos que van desde 24 hasta 85 pulgadas y desde HD hasta 4K, aunque antes de que termine el año, presentarán las últimas tecnologías como QLED, Mini-LED y OLED.

Respecto al diseño, los televisores destacan gracias a sus bordes ultrafinos e incluso la opción de colores en blanco o negro. Y por si fuera poco, la compañía fabricará su línea de televisores 'Easy TV' para aquellos que desean pagar solo por lo que utilizan –teniendo en cuenta que estos productos no estarán conectados a Internet–.

La joya de la corona

Thomson se sube al carro de las televisiones QLED UHB, por ende, la joya de la corona fue el increíble modelo '85QA2S13' que podéis observar en la imagen de abajo.

Este producto ofrece control remoto, filtro de puntos cuánticos, Android TV, Dolby Vision y Atmos, WiFi y Bluetooth. Además, está disponible en diversos tamaños, desde 43, 50, 55, 65, 75 hasta 85 pulgadas.

Otras de sus características son la respetuosidad por el medio ambiente, una garantía de seis años para posibles reparaciones y cuatro años de actualizaciones en lo que respecta a software para ser compatible con el 95% de las aplicaciones de Play Store.

Si te estás preguntando cuánto cuesta, esta televisión de 85 pulgadas supera los 3.000 euros, asimismo, en el caso de comprarla, Thomson afirma para 20Bits que este aparato electrónico tarda un mes en llegar a la dirección de entrega.

Televisión Thomson de 85 pulgadas. 20BITS

¿Qué software es compatible con las televisiones?

La nueva gama de televisores se beneficia de controles remotos retroiluminados y de fácil acceso (imagen de la izquierda), además, incluyen el botón 'Thomson Touch' para acceder directamente a las aplicaciones favoritas y el control por voz.

Por otro lado, Thomson Electronic equipa sus televisores con la última versión de Android TV, aunque el dispositivo que aparece en la derecha de la fotografía permite ver contenido en streaming desde cualquier parte del mundo.

El mando de las televisiones Thomson (izquierda) y el dispositivo para ver los contenidos en streaming (derecha). 20BITS

Bourdet también nos explicaba que existen varios modelos de barras de sonido. Como se puede ver en las imágenes de abajo, hay diversos productos que van por separado o incluso incorporados en la televisión, aunque independientemente de esta característica, todos estos dispositivos tienen conectividad Bluetooth y ofrecen la mejor experiencia sonora.

Barra de sonido Thomson. 20BITS

Barra de sonido Thomson. 20BITS

Adaptabilidad para todos los usuarios

La nueva gama de televisores Thomson ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de cada consumidor, aunque para aquellas personas con un presupuesto ajustado, hay opciones asequibles que cumplen con las necesidades básicas.

Además, para potenciar "la calidad de la innovación", los estudiantes pueden elegir un televisor que sea económico, pero que esté conectado a Internet para acceder a sus aplicaciones favoritas o transmitir contenido desde del móvil. Y en cuanto al público mayor, se ha realizado un esfuerzo para proporcionar un sonido optimizado e incluso se diseñó un control remoto especial con botones más grandes para facilitar su uso.

Una televisión económica de Thomson (destinada para los estudiantes). 20BITS

