Sparkles, el nuevo perro robot de Boston Dynamics que parece un dibujo animado de Disney

Los avances en la robótica así como en la tecnología van a pasos agigantados y en lo que se refiere a los perros robots no es una excepción y ya tiene funciones como hacer de guía para personas discapacitadas, labores de compañía, realizar trabajos policiales y militares, entre muchas otras. Algunos tienen un aspecto agresivo, pero otros también pueden ser achuchables.

Esto es lo que la empresa de robótica Boston Dynamics, conocida por este tipo de dispositivos, ha hecho con la creación de Sparkles, su nuevo perro robot con un disfraz que hace que parezca una animación de una película de dibujos animados. Con él pretenden mejorar la percepción a la hora de que los humanos traten con robots.

El perro robot que parece sacado de una película de Disney

Sparkles es el robot Spot de la compañía, pero con un disfraz de perro que hace que parezca un dibujo animado de cualquier película. Además de lograr transmitir el ser más amigable, aporta confianza y muchas ganas de acariciarlo. El motivo de su creación ha sido para homenajear el Día Internacional de la Danza que se celebra hoy.

Viendo el video, no tiene ni punto de comparación lo que uno siente a ver a los dos robots. Tampoco vamos a decir que el que no tiene el disfraz es aterrador, pero desde luego, su aspecto, en comparación con Sparkles, le deja en segundo plano y no transmite la misma confianza. Esto abre un debate de percepción en cuanto a esta tecnología.

En este caso, se refleja claramente lo que una apariencia puede desencadenar en una persona, siendo que es un disfraz y que debajo de él se encuentra exactamente el mismo perro robot al que quizás una persona se acerque menos. Es decir, le pones un poco de pelo, una cara sonriente y amigable, y podrías pasar horas con él.

Quizá la mayoría de fabricantes de robots tengan que cambiar de enfoque e intentar que no tengan esa apariencia que genera mucho más respeto. Lógicamente, no es fácil, ya que a fin de cuentas es un robot, pero quizá el lograr un aspecto más confiable sea clave para que más personas se atrevan a tenerlos en sus casas, trabajos o tiendas en el futuro.

