Sony sigue con los móviles de altas prestaciones fotográficas y anuncia el Xperia 1 IV por 1.400 euros

Sony no termina de posicionarse en el mercado de móviles. Lanza dispositivos con un importante despliegue tecnológico, si bien no concentran la atención que sí ostentan otros fabricantes. La circunstancia no altera de momento la estrategia de la marca japonesa, centrada ante todo en smartphones premium concebidos para amantes y profesionales de la fotografía en virtud de sus elevadas prestaciones en el apartado. Una línea de acción dentro la que alumbra el Sony Xperia 1 IV, cuya presentación se ha complementado con la de un gama media, el Xperia 10 IV.

Sony Xperia 1 IV

En la cosecha de 2021 de Sony destacaron el Xperia Pro-I y el Xperia 1 III, del cual el Xperia 1 IV, que saldrá a la venta en España a mediados de junio por 1.399 euros, será su sucesor. Muestra en la trasera un sistema compuesto por tres cámaras de 12 MP con distancias focales de 16 mm (ultra gran angular), 24 mm (gran angular) y un teleobjetivo con zoom óptico real 85-125mm. Las lentes se rigen por el sensor Exmor RS para móviles, presente asimismo en la cámara frontal.

El teléfono es capaz de grabar vídeos 4K 120 fps a cámara lenta hasta 5x así como cuenta con Eye AF a tiempo real para captar a personas y animales y, entre otros aspectos, con objetivos de calidad ZEISS calibrados específicamente.

Su conectividad 5G se fundamenta sobre el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, como se sabe el procesador estrella del segmento en lo que llevamos de año. Viene en una configuración de 12 GB + 256 GB (contempla la ampliación del almacenamiento interno vía microSD) y opera con Android 12.

Luce una pantalla OLED 4K HDR de 6,5 pulgadas con frecuencia de refresco de 120 Hz, muestreo táctil de 240 Hz y protección Corning Gorilla Glass Victus. Respecto a la batería, integra una de 5.000 mAh. Cabe apuntar que el cargador no se incluye en la caja.

Sony Xperia 10 IV

El Sony Xperia 10 IV (Sony)

Aunque su foco está en el primer el escalón, Sony no se olvida de la gama media. Su última novedad en este terreno es el Sony Xperia 10 IV, que llegará en las mismas fechas por 499 euros y que llama la atención por su diseño ligero (161 gramos).

Se caracteriza por una pantalla OLED de 6 pulgadas (por lo tanto de perfil más compacto) con resolución FHD+, tres cámaras con distancias focales de 16 mm (ultra gran angular), 27 mm (gran angular) y 54 mm (el telefoto), la estabilización óptica de imagen tanto para foto como para vídeo, el procesador Snapdragon 695 (5G) y por su batería de 5.000 mAh.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.