Los mitos más populares sobre la batería de tu móvil: todo lo que no deberías creer

A día de hoy todavía seguimos teniendo conversaciones en las que hablamos sobre clásicos mitos o sobre supuestas cosas que no hay que hacer con respecto a la batería. Cosas como usar el cargador original, que cargarlo por completo es malo, si la carga rápida deteriora la batería, entre muchos otros. Por ello, aquí traemos una serie de mitos que no tienes que creer o que deben aclararse en cuanto a la hora de cargar tu smartphone.

Cargarlo al 100% es malo

Esta no es verdad, pero tampoco mentira, es decir, sí que es cierto que las baterías de móvil tienen un rango de funcionamiento óptimo, el cual se establece entre el 20 y el 80%, por lo que dejarla bajar del 20 o que aumente del 80 genera un desgaste de la batería. Aun así, la gran mayoría de dispositivos cuando llegan al 100% de carga dejan de cargarse. Lo mejor es intentar evitar que no baje del 20, pero no preocuparse si se carga al completo.

Cargarlo ante de usarlo por primera vez

Seguro que este es de los que más veces has escuchado decir. Muchos son los que aseguran que una vez compras el móvil debes cargarlo al completo antes de utilizarlo. Antes era así debido a que las baterías eran de níquel-cadmio y por ello se recomendaba una carga completa para calibrar la batería. Ahora esto no hace falta, ya que al ser de litio vienen calibradas al 100%.

La carga rápida fastidia la batería

Cada vez es más habitual que los cargadores y los móviles estén habilitados para la carga rápida, por lo que ese no es el problema, pues estos almacenan el calor y evitan que la temperatura aumente en el dispositivo. Es decir, que lo que más tenemos que tener en cuenta es que el propio dispositivo no se caliente como tal, ya que eso es lo que más estropea o daña la batería y no por la carga rápida tiene que suceder.

Solo usar el cargador original

Más de alguno seguro que ha preferido no cargar su dispositivo con otro cargador que no sea el que viene de serie con el móvil, ya sea por manías o por creer que no va a cargar bien y puede estropear la batería. Los teléfonos de hoy en día tiene los protocolos o parámetros de carga de cada fabricante y hay comunes como Power Delivery o QC.

Si es compatible con cualquiera de estos, pueden ser hasta más eficientes que los originales, aunque se debe verificar cuál es su potencia máxima y si nuestro teléfono puede trabajar a esa potencia.

Cargarlo en frío es mejor

Como hemos dicho antes, el calor o las temperaturas altas hacen que nuestros móviles se sobrecalienten, haciendo que puedan sufrir daños en general, pero también en la batería. Según fabricantes, la temperatura idónea adecuada para nuestras baterías es de entre 16 y 22 °C, es decir, no es precisamente una temperatura baja.

Como todos sabemos, lógicamente las altas temperaturas no son buenas, pero tampoco podemos ponerlo a cargar en una sala que este a 10 grados, por ejemplo. Deben ser lugares o superficies con temperaturas estables y moderadas.

